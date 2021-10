Salon Kiekkohait tuo lapset jäälle – Lasten luistelutaito on viime vuosina heikentynyt

Käsi ylös, kenellä on kivaa? kyselee Kiekkohait ry:n valmennuspäällikkö Toni Elo.

Jokainen Muurlan koulun ykkös- ja kakkosluokkainen nostaa innoissaan käden ylös. Lapset pääsivät kokeilemaan luistelemista Salon SSO-jäähallissa Kiekkohaiden opastuksella.

Suomalaislasten luistelutaito on viime vuosina heikentynyt selvästi. Syynä tähän ovat muun muassa leudot talvet sekä koulujen ja päiväkotien hallijäävuorojen vähäisyys.

Myös Salon Kiekkohait ry:ssä on huomattu lasten luistelutaidon heikentyminen ja seura päätti osaltaan ryhtyä parantamaan tilannetta. Seura on aloittanut päiväkoti- ja kouluyhteistyön, jossa tarkoituksena on tuoda mahdollisimman moni salolaislapsi jäälle.

– Konsepti on yksinkertainen. Kiekkohait kustantaa osallistujien matkat koululta jäähallille ja vastaa ohjauksesta, sanoo Elo.

Omia välineitäkään ei tarvita, sillä seura tarjoaa lapsille lainaksi luistimia ja kypäriä. Pilottivaiheessa mukana ovat Muurlan, Tupurin ja Kuusjoen koulut.

– Kouluissa vastaanotto on ollut todella hyvä. Raha on tiukassa kouluillakin, joten jo kuljetuksen järjestäminen hallille on ollut hankalaa tai jopa mahdotonta, sanoo Salon Kiekkohait ry:n puheenjohtaja Tuomas Aalto.

Myös pilottipäiväkodit pyritään kartoittamaan syksyn aikana.

– Toiveissa on tietysti, että kaikki salolaislapset pääsisivät kerran tai kaksi jäähalliin kokemaan luistelun riemua. Katsotaan, saadaanko tämä onnistumaan, Aalto sanoo.

Aallon mukaan luistelumatka on myös erinomainen tilaisuus tutustua kaupungin palveluihin.

– Osalle tulee yllätyksenä, että Salossa on kaksi jäähallia.

Muurlan koulun ykkösluokan opettaja Anne Alanko ja kakkosluokan opettaja Kaija Orelma pitävät Kiekkohaiden päiväkoti- ja kouluyhteistyötä erinomaisena asiana.

– Loistava idea! Osa lapsista on ensimmäistä kertaa jäähallissa ja jo bussimatka oli elämys, Orelma sanoo.

Orelman mukaan Muurlan koulun oppilaat ovat innokkaita luistelijoita.

– Luistelemme paljon, jos vaan on kelejä ja jää tehtynä. Moni koululainen käy ulkojäällä myös vapaa-ajalla, Orelma tietää.

Kiekkohait on saanut rahoitusta toimintaan Suomen Jääkiekkoliitolta. Kiekkohait esitteli keväällä Unelmien peli -työryhmälle oman hankkeensa Kynnys matalalla – unelmat korkealla.

– Tämä on ollut monivuotinen tavoite, joka vihdoin saatiin toteutettua rahoituksen varmistuttua. Meno näyttää tosi hyvältä, sanoo koululaisten luistelua jäähalliin seuraamaan tullut puheenjohtaja Aalto tyytyväisenä.

– Eihän tällä kuuhun mennä, kun kerran jäällä käydään. Toiveissa kuitenkin on, että lapsille syttyisi kipinä lähteä mukaan lajin pariin, Elo jatkaa.

Hanke motivoi myös läpi elämän jatkuvaan liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

– Luistelutaito kehittää erinomaisesti lasten motoriikkaa ja tasapainoa, Elo muistuttaa.

Suurin osa Kiekkohaiden saamasta rahoituksesta menee linja-autokuljetusten järjestämiseen sekä jäähallivuorojen maksuihin. Yhteistyötä tehdään paikallisten yritysten kanssa.

– Vuorojen saaminen ei ole ihan yksinkertaista. Molempien jäähallien käyttöaste on 100 prosenttia, huomauttaa Aalto.

Luisteluharrastuksen aloittaminen on Salossa helppoa ja edullista. Esimerkiksi Salon Kiekkohailla on lauantaisin klo 11 ilmainen luistelukoulu, jossa harjoitellaan aivan luistelun alkeita.

– Lisäksi kaupungilla on ilmaisia yleisöluisteluvuoroja viikoittain. Syyslomaviikolla yleisöluisteluvuoroja on rutkasti enemmän, Aalto kertoo.

Muurlan koulun ykkösluokkaa käyvä Otso Ruska, 7, kiitää jäällä kovaa vauhtia. Halli on hänelle tuttu, sillä hän pelaa jääkiekkoa Salon Kiekkohaissa.

– Luistelu on tosi kivaa! Kivaa päästä tänne koulunkin kanssa, hän sanoo.

Tokaluokkalainen Linnea Suurnäkki, 8, pitää myös luistelusta. Yleensä hän luistelee ulkojäällä.

– Olen kyllä käynyt jäähallissakin luistelemassa perheen kanssa, hän kertoo.

Molemmat lapset toivovat, että luistelua olisi useammin.

– Hauskinta luistelemisessa on luisteleminen, Linnea sanoo.

Jääkiekkoa matalalla kynnyksellä

Salon Kiekkohait ry:n Kynnys matalalla – unelmat korkealla-hanke mahdollistaa myös Easy Hockey -toiminnan. Easy Hockey on tarkoitettu 8–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka haluavat harrastaa jääkiekkoa matalalla kynnyksellä.

– Harjoitukset ovat keskimäärin kerran viikossa ja aikaisempaa kokemusta jääkiekosta ei tarvita. Harjoituksissa on ollut mukana parikymmentä lasta ja nuorta eli tilausta tällaiselle toiminnalla on selvästi ollut.

– Meininki harjoituksissa on mukavan rento, sanoo Kiekkohait ry:n valmennuspäällikkö Toni Elo.

Elon mukaan Easy Hockeysta voi myöhemmin siirtyä ikäluokkajoukkueeseen pelaamaan, jos innostusta löytyy. Kiekkohaissa pohditaan myös erityisryhmille tarkoitetun Special Hockey -toiminnan aloittamista.