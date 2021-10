Koronatartuntatilanne on pysynyt Salossa rauhallisena. Viime torstaista lähtien Salossa on kirjattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yksitoista uutta tartuntaa. Koko epidemian aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 1 366.

– Rauhallista on ollut. Tapausmäärät ovat pysyneet maltillisina, sanoo Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

– Viikolla 42 tuli kymmenen uutta tartuntaa, eli määrä ei ole oleellisesti muuttunut edellisestä viikosta, hän jatkaa.

Uudet sairastuneet ovat olleet Ellän mukaan pääasiassa rokottamattomia tai yhden rokoteannoksen saaneita.

– Valtaosa tartunnan saaneista on alle 50-vuotiaita aikuisia, mutta joukossa on myös lapsia. Tällä viikollakin on tartuntoja ilmennyt myös lapsilla. Se on uutta lokakuun alkupuoleen verrattuna, Ellä toteaa.

Koronanäytteenottojen määrä on laskenut Salossa kahden viime viikon aikana alle 300:een näytteeseen viikossa.

Koronarokotteiden antaminen etenee Salossa hyvää vauhtia. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 84,5 prosenttia ja toisen rokoteannoksen 77,1 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä salolaisista.

– Nyt voi jo sanoa, että kyllä me pääsemme Salossa toisen rokotteen osalta 80 prosentin rokotuskattavuuteen, toteaa Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist.

– Rokotuspassi on pistänyt vauhtia ensimmäisten rokotusten ottamisen, mikä on tosi hieno asia, hän jatkaa.

20–24-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden ikäryhmissä ensimmäisen rokoteannoksen ottaneiden määrä on kasvanut viikossa yhdellä prosenttiyksiköllä.

– Kun välillä ensimmäistä rokotetta annettiin sadan rokotteen viikkovauhtia, viime viikon aikana niitä annettiin 202, Ahlqvist kertoo.

Salossa annetaan tällä hetkellä ensimmäisiä ja toisia koronarokotteita 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ilman ajanvarausta Saktan rokotuspisteessä (Karjalankatu 2–6) tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8–14 ja keskiviikkoisin klo 8–17.

– Toinen rokoteannos on tärkeä. Jos toinen annos on jäänyt kuitenkin ottamatta, niin milloinkaan ei ole liian myöhästä mennä hakemaan sitä tai varata aikaa sen saamiseen, muistuttaa koronarokotusten vastuuhoitaja Anna Ahonen.

Kolmanteen rokotukseen on varattava aika, sähköisesti tai puhelimella. Salo avasi kolmannen rokoteannoksen ajanvarauksen viime viikon keskiviikkona. Aikoja on varattu ahkerasti, mutta myös väärinymmärryksiä on tapahtunut.

Riitta Ahlqvist korostaa, että kolmas rokoteannos voidaan antaa vasta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

– Monet asiakkaat ovat varanneet sähköisestä ajanvarauksesta rokotuksen ajankohtaan, joka on aiemmin kuin tuo kuusi kuukautta on tullut täyteen. Silloin rokotetta ei voi rokotusvastaanotolla antaa, hän tähdentää.

– Me emme pysty tarkistamaan, ovatko ihmiset tehneet varauksensa liian aikaisin, ja ilmoittelemaan siitä heille, koska siinä olisi niin hirveä homma. Jokaisen ajanvaraajan täytyy huolehtia asiasta itse.

Ahlqvist toteaa, että kyseessä on luultavasti sekaannus, joka johtuu siitä, että voimakkaan immuunipuolustusvajeen potilaille voidaan antaa kolmas rokote, kun toisesta rokotteesta on kulunut kaksi kuukautta. Muilla asiakasryhmillä rokotteiden välissä on kuitenkin oltava kuusi kuukautta.

– Ensimmäiseen ja toiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat ovat ymmärtäneet, että hekin saisivat kolmannen rokotteen aikaisemmin, Ahlqvist selittää.

Kolmatta rokotetta annetaan voimakkaan immuunipuolustusvajeen potilaiden lisäksi niille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokotteen 3–6 viikon annosvälillä, kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

Rokotusajan voi varata joko sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi tai puhelimitse arkisin klo 8–14 numerosta 02 7723 605.

Moni haluaisi varata kolmannen rokoteajan myös jo pidemmälle, esimerkiksi tammikuuhun. Se ei ole mahdollista.

– Meillä on varattavissa aikoja 60 vuorokaudeksi eteenpäin. Emme halua tehdä varauksia sen pidemmälle, jos tulee kuitenkin jotain uusia ohjeistuksia. Silloin aikoja voitaisiin taas joutua perumaan, Ahlqvist perustelee.

Salon terveyskeskuksesta kysellään paljon myös mahdollisuutta saada influenssarokote yhtä aikaa koronarokotteen kanssa.

Viikot 46 ja 47 ovat Salossa influenssarokotusviikkoja, ja kaupunki tiedottaa asiasta lisää pian. Marraskuun aikana koronarokotusajan varanneille tarjotaan samalla käynnillä myös influenssarokotusta niille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotteeseen.

Jos koronarokotusajanvaraus on vasta joulukuussa tai myöhemmin, silloin influenssarokote suositellaan haettavaksi jo aikaisemmin.

– Tämä johtuu siitä, että influenssarokotteiden saatavuutta ei voi taata enää rokotusviikkojen jälkeen, Ahlqvist selittää.

Salon Seudun Sanomat seuraa Salon koronavirus- ja rokotustilannetta kerran viikossa.

KORONAPASSI KUNTOON AJOISSA ENNEN MATKAA

Saaduista koronarokotteista muodostuu Kanta-palveluun rokotustodistus eli koronapassi.

Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta.

Toisen koronarokotteen jälkeen kestää kaksi viikkoa, jotta rokotteiden antama suoja on saavutettu ja rokotepassi on käytettävissä esimerkiksi matkustamiseen.

Salon terveyskeskuksesta muistutetaan, että jos on esimerkiksi jouluaattona lähdössä ulkomaanmatkalle, ensimmäinen rokoteannos tulisi ottaa viimeistään 29. lokakuuta, jotta ehtii saada vielä tehosteen sekä odottaa kaksi viikkoa ennen matkaa.

Jos alaikäisellä ei ole mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia, niin huoltaja ei voi terveydenhuollosta hakea paperista koronarokotetodistusta. Salon koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajilla on mahdollisuus antaa EU:n rokotetodistus alaikäiselle tämän henkilökohtaisesta pyynnöstä.

Jos on sairastanut koronan, ensimmäinen koronarokoteannos voidaan antaa kuusi kuukautta sairastetun koronataudin jälkeen.

Lääketieteellisesti ei ole tarvetta ottaa toista koronarokoteannosta, mutta jos henkilöllä on tarve koronapassille, toinen koronarokoteannos annetaan normaalin aikataulun mukaisesti.

Kuuden kuukauden annosväli sairastetun koronataudin jälkeen pätee myös silloin, jos on saanut ensimmäisen koronarokotteen ja sairastunut tämän jälkeen koronaan.