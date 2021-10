Salon koronatilanne rauhallinen

Koronavirusepidemia on pysynyt Salossa hyvin hallinnassa. Viikossa tartuntoja on kirjattu Saloon vain kuusi. Koko epidemian aikana tartuntoja on kirjattu Saloon yhteensä 1 355.

– Kulunut viikko on ollut selvästi rauhallisempi kuin edeltävät. Yhden viikon perusteella en kuitenkaan vetäisi vielä johtopäätöksiä. Kehitys on samassa linjassa kuin koko sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on kääntynyt laskuun, Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä sanoo.

Salon viime viikon sairastuneista valtaosa on ollut rokottamattomia.

– Sairastuneiden ikähaarukka viikolla 41 oli 18 vuodesta 58:aan. Epidemia tulee valitettavasti jatkumaan vielä pitkään, ellei rokotuskattavuus parane ja sitä kautta saavuteta laumasuojaa, Ellä toteaa.