Salon seuraavat suuret kouluremontit tehdään Armfeltissa ja Kaivolassa

Kun Perniön Kirkonkylän koulu valmistuu ensi vuonna, jonossa on vuoroaan odottamassa uusia rakennus- ja peruskorjaushankkeita. Suurin niistä on Kaivolan koulun korjaaminen ja laajentaminen.

– Kaivolassa haetaan ratkaisua, jossa koulu ja esiopetus toimivat samoissa tiloissa. Koulun yhteyteen tulee neljä päiväkotiryhmää, joista kaksi on esiopetusryhmiä, kertoo sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor.

Salossa kuusi päiväkotia on mukana valtakunnallisessa kokeilussa, jossa maksutonta esiopetusta tarjotaan jo viisivuotiaille.

– Kaksivuotisesta esiopetuksesta näyttää tulevan pysyvä käytäntö. Se asettaa päiväkodin tiloille uusia vaatimuksia.

Kaivolan kokonaisuuden arvioidaan maksavan vuosina 2024–2025 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Perniön Kirkonkylän koulun valmistumiseen ja kalustamiseen menee ensi vuonna vielä 5,3 miljoonaa euroa. Irtaimiston osuus on 1,3 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna koulu- ja päiväkoti-investoinnit ovat yhteensä vajaat kuusi miljoona.

– Kiinteistökanta on sen ikäistä, että edessä on vääjäämättä mittavia korjauksia. Haastetta asettaa se, että samaan aikaan lapsiluku kaupungissa vähenee, Stoor sanoo.

Opetuslautakunta esittää, että Kärävuoren päiväkotia Halikossa korjataan niin, että ensi vuonna suunnitellaan ja remontti tehdään vuosina 2023–2024. Rahaa varataan 830 000 euroa.

Viime valtuustokaudella käsitellyssä oppimisympäristöselvityksessä päätettiin, että Halikon kirkonkylän kaksi päiväkotia Kärävuori ja Sinilintu yhdistetään eli toinen niistä lopetetaan. Jäljelle jää Kärävuori.

Halikon Armfeltin yhtenäiskoulun kokonaisuudessa riittää remontoitavaa. Ensi vuonna suunnitellaan entisen lukio-osan 1,3 miljoonan euron korjaus. Se toteutetaan 2023–2024, jos lautakunnan esitys hyväksytään.

Remonttia kaipaavat Meri-Halikon koulu Kokkilassa ja päiväkoti Vartsalassa. Molemmat ovat mukana lautakunnan esittämässä investointisuunnitelmassa: koulu vuosina 2024–2025 ja päiväkoti 2025.

Varhaiskasvatukseen esitetään erityislastentarhanopettajia

Salossa valmistaudutaan siihen, että perusopetuksesta tuttu oppilaiden kolmiportainen tuki laajenee myös varhaiskasvatukseen. Opetuslautakunta esittää perustettavaksi kahta uutta erityislastentarhanopettajan työsuhdetta.

Päivähoidon menot ovat kasvussa muistakin syistä.

– Päivähoitoon on tullut lainsäädännön kautta muutos, että ryhmän kolmesta aikuisesta kahdella täytyy olla varhaiskasvatuksen tai sosionomikoulutus. Pieniä lapsia on hoidossa aiempaa enemmän, mikä tarkoittaa pienempiä ryhmiä, perustelee Pia Stoor.

Päivähoidon tulot taas vähenevät tänä vuonna voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen takia.

Kaikkiaan Salossa menee opetuslautakunnan talousarvioesityksen mukaan opetukseen ja päivähoitoon ensi vuonna kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Perusopetuksessa varaudutaan rahallisesti siihen, että kolmen vuoden aikana kaikille 4.–9. luokkien oppilaille hankitaan opiskelua varten henkilökohtainen tietokone.

Perusopetukseen esitetään myös perustettavaksi yksi psykologin virka.

– Psykologitilanne on tällä hetkellä enemmän kuin vaikea. Paikkoja on auki, mutta tekijöitä ei saa. Toisella asteella ja perusopetuksessa on oppilaita ilman tarvittavia palveluita, sanoo Stoor.

– Valmistelussa on lakiesitys kuraattori- ja psykologipalveluiden mitoituksesta, mikä tarkoittaa vielä selvää kasvua nykyisestä.

Lukio-opiskelijoiden tueksi palkataan kahdeksi vuodeksi yhteisöpedagogi. Siihen käytetään Opetushallituksen myöntämää koronatukea. Salo sai sitä lukio-opetukseen 160 000 euroa ja perusopetukseen runsaat 500 000 euroa.

Opetuslautakunnan esitys koulu- ja päiväkoti-investoinneiksi: