Salon valtuusto pitää kaksipäiväisen seminaarin Turussa

Salon uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustoseminaariin marraskuun alussa. Kaksipäiväinen seminaari järjestetään kylpylähotelli Caribiassa Turussa 1.–2. marraskuuta.

Seminaarin aiheena ovat kaupungin tavoitteet ja tuloskorttien uusiminen. Uudelle valtuustolle kuuluvaan kaupunkistrategiaan on tarkoitus paneutua ensi talven aikana.

– Salossa on puhuttu jo vuosia tuloskorteista, jotka eivät palvele oikein ketään. Niissä on miljoona nippeliä ja mittaria, joita ei kukaan seuraa. Nyt tehdään tuloskorteista käytännönläheisempiä ja konkreettisempia niin, että pystymme oikeasti nojaamaan niihin ja mittaamaan onnistumista. Tarkoitus on, että uudet tuloskortit hyväksytään joulukuun budjettikokouksessa, valtuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen (ps.) sanoo.

Valtuustoseminaariin kutsutaan noin 60 henkilöä. Kaupunginvaltuutettuja on 51, ja heidän lisäkseen mukaan lähtevät keskeiset virkamiehet. Jos valtuutetulla on este, mukaan kutsutaan varavaltuutettu.

– Aloitamme maanantaina aamusta ryhmätöillä, ja tehdään täysi päivä. Tiistaina jatkamme työtä, Tamminen suunnittelee.

Seminaariin on luvassa perinteiseen tapaan ulkopuolisia alustajia, mutta esiintyjistä ei ole vielä päätetty mitään.

Caribian kokouspaketti maksaa kaupungille noin 16 000 euroa. Summa on samaa luokkaa kuin Naantalin kylpylässä helmikuussa 2019 järjestetyn seminaarin hinta.

Koronavuonna 2020 valtuustoseminaari typistyi puolen päivän etäkokoukseksi, jossa mietittiin Salon veto- ja pitovoimatekijöitä.

Salon ulkopuolella järjestettäviä valtuustoseminaareja on kritisoitu takavuosina, ja osa valtuutetuista on joskus jopa jättänyt tilaisuuden väliin protestina.

Heikki Tammisen mielestä seminaarien järjestäminen on täysin paikallaan, eikä hän pidä tilaisuuden hintaa kalliina.

– Jos valtuusto viettää yhden yön yli -seminaarin kerran parissa vuodessa, en itse näe asiaa huonona. Kauden alkuun on todella tärkeää, että luottamushenkilöt pääsevät keskustelemaan keskenään rennommassa ympäristössä kuin valtuustosalissa. On todettu, että tällainen toimii paremmin kuin esimerkiksi puolen päivän seminaari kaupungintalolla, hän perustelee.