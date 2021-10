Usein esitetty toive Salonjoen rannan ehostamisesta rautatiesillalta etelään alkaa toteutua.

Kaupunkikehityslautakunta esittää talousarviossaan Salonjoen itärannan muurin jatkamista rautatiesillalta Vähäjoen suulle asti.

Hankkeelle esitetään 50 000 euroa ensi vuodeksi ja miljoonaa euroa vuodelle 2023. Seuraavalle vuodelle esitys on 100 000 euroa.

– Ensi vuonna tehdään suunnitelmat muurista ja pieniä kunnostustöitä. Muurin rakentaminen olisi seuraavana vuonna, ja lopullinen viimeistely tehtäisiin kolmantena vuonna, Salon yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen kertoo.

Rautatiesillalta etelään on tarkoitus rakentaa vastaavaa rantamuuria kuin Salon keskustan rannoilla on nyt rautatieltä pohjoiseen.

Salon kaupunkikehitysjohtajan Mika Mannerveden mukaan jokivarren uutta ilmettä ei ole vielä tarkemmin suunniteltu.

– Tuskin tulee ihan niin urbaania kuin yläjuoksulla, mutta joka tapauksessa siistimpää kuin nyt, hän sanoo.

Alueelle on tulossa puistokäytäviä ja valaistusta tarvittaviin kohtiin. Penkereet on tarkoitus muotoilla niin, että ne voidaan ottaa hoidettaviksi puistoiksi. Tavoitteena on parantaa alueen viihtyisyyttä.

Salonjoen rantaan on toivottu usein yhtenäistä kävelyreittiä torilta Sokerisillalle ja edelleen Vuohensaareen. Nyt reitti Vuohensaareen kulkee Satamakadun varren pyörätietä pitkin.

Mika Mannervesi sanoo lenkkeilleensä Salonjoen vartta ja huomanneensa, että alueella pääsee kulkemaan jo nyt monin paikoin.

Rantareitti katkeaa joen itärannalla Vähäjoen kohdalla huonokuntoisen sillan takia. Tehdaskadun sillan kautta jokirantaan pääsee koukkaamaan uudelleen, ja puistovyöhykettä pitkin voi kulkea Kerimanninkadulle asti.

Yhtenäisen polun rakentamista hankaloittaa se, että osa joenvarresta kuuluu yritysten tontteihin ja vain osa on kaupungin maata. Reitin rakentaminen vaatisi suunnittelua yhdessä yritysten kanssa.

– Vanhan Koulukaluston taakse on jo rakennettu polkua ja penkkejä. Rautatiesillan ja Sokerisillan välillä on monia paikkoja, joissa jokivarren saavutettavuutta olisi parannettavissa pienellä rahalla. Tätä voisi toteuttaa vaiheittain, Mannervesi sanoo.

Salonjoen itäranta on joka tapauksessa helpompi rantaraitin rakentamiselle kuin Satamakadun puoli, jossa yritysten tontit yltävät rantaan asti. Esimerkiksi veneitä myyville ja huoltaville yrityksille joki on tärkeä kulkuväylä ja veneiden nostopaikat välttämättömiä.