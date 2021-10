Salossa selvitetään uusia vaihtoehtoja hammashoidon järjestämiseksi Perniön alueelle ja muihinkin vanhoihin kuntakeskuksiin.

Perniössä on toivottu useaan otteeseen hammashoitolan palauttamista eteläiseen Saloon. Uusimman kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 1 560 ihmistä.

Johtava hammaslääkäri Ari Nyysti ja vt. terveyspalveluiden johtaja Petri Salo ovat ehdottaneet ratkaisuksi, että suun terveydenhuollon käyttöön korjattaisiin tilat entisen Vuorelan hoivakodin kiinteistöön.

Ajatuksena oli, että kaupunki varaisi ensi vuoden talousarvioon 500 000 euroa tilan kunnostamiseen ja varustamiseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta poisti määrärahan talousarvioesityksestään Marjatta Hyttisen (kok.) esityksestä äänin 10–3.

Perniön hammashoitolaa koskeva kuntalaisaloite taas palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Satu Parttimaan (sd.) esityksestä äänin 10–3.

Parttimaa toivoi selvitystä Saloon perustettavasta liikkuvasta pop up -hammashoitolasta. Ajatuksena olisi tarjota kouluissa tehtävää suunhoitopalvelua. Yksikkö olisi mahdollista toteuttaa nykyisellä henkilöstöllä.

Parttimaa toivoi selvitystä myös hammashoitolan vuokraamisesta yksityiseltä palveluntuottajalta. Hammashoitoa voisi järjestää pikkurekassa, joka olisi varusteltu suun terveydenhuollon käyttöön. Liikkuva hammashoitola on käytössä esimerkiksi Helsingissä.

Lautakunta toivoi lisäksi selvitystä uudisrakennuksesta, joka voisi olla parakkityyppinen ratkaisu tai sopiva tila uuden koulun yhteydessä.

Parttimaan mukaan pop up -hammashoito kouluissa olisi yksi tapa järjestää palvelu ilman, että vanhemmat joutuvat järjestämään vapaata töistä päästäkseen viemään lapsiaan hammaslääkäriin.

– Vastaavia hoitoloita on käytössä muualla, ja on oikeastaan ihme, ettei asiaa ole aiemmin ehdotettu täällä. Se olisi myös hyvä ratkaisu nyt, kun sote-uudistus on tulossa eikä ole mahdollista lyödä rahaa kiinni seiniin, hän perustelee.

Viime kaudella sote-lautakuntaa johtanut Parttimaa sanoo tietävänsä, että hammashoitolan poistuminen on ollut kipeä asia Perniössä ja Särkisalossa. Salossa on silti muitakin vanhoja kuntakeskuksia, joista palvelu puuttuu.

– Liikkuva hammashuoltoyksikkö voisi tarjota palvelua muuallakin Salossa tarpeen mukaan, hän sanoo.

Sote-lautakunnan puheenjohtajan Kalle Tekkalan (kd.) mukaan asia on syytä selvittää perusteellisesti, vaikka se tarkoittaisi, ettei hammashoitolaa koskeva esitys ehdi kaupungin ensi vuoden talousarvioon.

– Aikataulu on aika hankala. Ei se oikein millään kerkiä talousarvioon. Toisaalta totesimme lautakunnassa, että ei ole mitään järkeä laittaa asiaa eteenpäin keskeneräisenä, vaan tehdään kunnon selvitys kerralla, hän myöntää.

Tekkala sanoo saaneensa lautakunnassa sen käsityksen, että Perniön alueen hammashoidon ongelma halutaan ratkaista.

– Siellä on kuitenkin iso määrä ihmisiä, joilla ei ole välttämätöntä palvelua lähellä, hän toteaa.