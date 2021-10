Salossa on tehty kuluvan vuoden aikana vaivihkaa useampia palveluverkkoselvityksiä.

Selvitykset koskevat terveyspalveluita, kirjaston palveluverkkoa sekä museoita ja liikuntapaikkoja. Niiden tekemisestä päätettiin viime vuoden lopulla talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Palveluverkkoselvitykset tarkoittavat kunnissa usein leikkauslistoja tai esityksiä säästötoimista. Tällä kerralla sellaisista ei pitäisi olla pelkoa.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anneli Pahta sanoo omana arvionaan, ettei kaupunki lähde tekemään muutoksia terveyspalvelujen palveluverkossaan tämän tai ensi vuoden aikana.

– Tämmöinen käsitys minulla on, mutta en tietysti voi sitä täysin varmasti sanoa, Pahta toteaa.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen alaisuuteen. Pahta sanoo, että Salon terveyspalveluita koskeva selvitys luovutetaan aikanaan hyvinvointialueen käyttöön. Siinä on kuvattu Salon nykyiset palvelut ja mahdollisia kehittämiskohteita.

– Hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alusta, mutta tuskin sielläkään on ensimmäisten kuukausien aikana palveluverkko pöydällä. Hyvinvointialueet vuokraavat kunnilta sote-kiinteistöt 3+1 vuodeksi. Ymmärrän logiikan niin, että tämän kolmen vuoden aikana siellä on mahdollista selvittää tulevaa palveluverkkoa, Pahta sanoo.

Salo saattaa vielä tehdä omia päätöksiä vanhustenhuollon yksiköistä ennen sote-uudistusta. Kaupunki on suunnitellut uutta suurta senioritaloa Alhaisiin ja toista pienempää yksikköä IoT Campukselle.

Salon kirjastoverkkoa koskevassa selvityksessä on meneillään asiakaskysely, jossa kerätään käyttäjien odotuksia kirjastojen palveluista.

Kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind korostaa, että kirjastojen koskevan selvityksen tarkoituksena on miettiä palveluiden kehittämistä eikä etsiä säästöjä.

– Lähtökohtana on miettiä, mitä kirjasto tarjoaa. Ei niinkään, mistä kirjasto säästää ja mistä voidaan supistaa, Lind sanoo.

Salon liikuntapaikkoja koskevaa selvitystä pohjustettiin viime talvena kyselyllä, joka tehtiin erikseen kuntalaisille, liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille sekä kaupungin päättäjille ja yhdistyksille.

Selvitystyötä on jatkettu vuoden aikana, ja vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanskan mukaan se valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Selvityksessä lähtökohtana on Tanskan mukaan katsoa liikuntapalveluiden tarpeita pari valtuustokautta eteenpäin. Leikkauslistoja ei ole luvassa.

– Meillä ei ole annettu mitään reunaehtoja, että pitäisi hakea säästöjä. Sen sijaan yritämme katsoa vähän pidemmälle. Se on hyvä, koska esimerkiksi hankinnat ovat usein pitkäaikaisia, Tanska sanoo.

Oma selvitys on tekeillä myös paikallismuseoiden ylläpidosta. Sen lähtökohtana on, miten paikallismuseoverkkoa on järkevä ylläpitää.

– Säästöt eivät ole tässäkään mikään lähtökohta, Tanska sanoo.