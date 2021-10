SalPan edustusjoukkueen yhtiöittäminen etenee – sinetti saadaan jo torstaina?

Salon Palloilijoiden kausijalkapallonKakkosen B-lohkossa on kahta ottelua vaille taputeltu. Sunnuntaina SalPa tasasi sarjapisteet Ilves-Kissojen kanssa tuloksella 1–1, ja hiljalleen alkaa seurassa katseet kääntyä jo tulevaan kauteen.

SalPan 21. peräkkäinen kausi Kakkosessa tulee näillä näkymin olemaan poikkeuksellinen ainakin siinä mielessä, että edustusjoukkueen yhtiöittäminen näyttää varsin todennäköiseltä vaihtoehdolta.

Vahvistus sille, että edustusjoukkueen toiminta siirtyy Tero Karintin johtamalle osakeyhtiölle, saadaan mahdollisesti jo alkaneella viikolla.

– Pikkuhiljaa etenee ja aika hyvältä näyttää. Asia ei ole vielä ratkennut, koska Toivonen on katsos tarkka ja sopimuspaperit pitää olla juuri oikein, SalPan puheenjohtaja Jukka Toivonen naurahtaa, mutta myöntää yhtiöittämisen olevan lähellä.

– Sopimus on varma vasta, kun olen hyväksynyt sen ja nimet on paperissa, mutta hyvässä lykyssä tulen esittämään asian tulevana torstaina johtokunnan kokouksessa. Virallinen taival kun on se, että ry:n johtokunnan pitää hyväksyä sopimus, Toivonen tarkentaa prosessin kulkua.

Mikäli asiat etenevät odotetusti, niin samalla SalPassa voidaan lopettaa uuden päävalmentajan etsiminen.

– Päävalmentaja tulee samassa paketissa ja julkaistaan heti, kun asiat on sovittu. Mutta henkilö on jo tiedossa.

SalPan päävalmentajana hyvää ja ansiokasta työtä tehnyt Ilkka Virtanen oli SSS:n tietojen mukaan siirtymässä IFK Mariehamnin liigajoukkueen valmennusorganisaatioon, mutta oletettavasti myös Virtanen saadaan uudessa kuviossa jäämään SalPan palkkalistoille.

– Junioripuolelle ilmoitetaan oma organisaatio, ja Virtanen tulee olemaan olennainen osa sitä, Toivonen vahvistaa.

Kauden viimeistä edellinen kotiottelu ei vajaalle 200 katsojalle tarjonnut ihmeempää jalkapallonautintoa.

Sarjapaikkaansa varmisteleva Ilves-Kissat siirtyi johtoon vartin pelin jälkeen, kun Erkka Helmisen laukaus muutti suuntaa puolustajasta ja lipui ohi SalPan maalissa pelanneen Gerson Liman.

SalPan tasoitus syntyi puolen tunnin kohdalla ehkä kauden kauneimman kuvion päätteeksi.

Vahvasti keskikentällä raatanut Jami Siirtola vapautti Iku Leinon oikealta laidalta läpi. Leinon tarkka keskitys löysi maalin edestä Mika Scoarnecin, jonka sijoitukselle ei vieraiden maalivahti Joni Miettinen voinut mitään.

Toisella puoliajalla ei kummallekaan juuri maalipaikkoja enää siunaantunut, ja tasapelipiste näytti tyydyttävän kumpaakin joukkuetta.

SalPalle lopputulos merkitsi sitä, että lohkon kakkospaikka on yhä saavutettavissa, kun ero FC Jazziin on kaksi pistettä.

SalPan viimeinen vierasottelu on kahden viikon päästä Vantaan Jalkapalloseuraa vastaan. Kausi päättyy 24. lokakuuta, kun Urheilupuiston ylänurmella vastaan juoksee Espoon Palloseura.

Kakkosen B-lohko: SalPa–Ilves-Kissat 1–1 (1–1)

14. Erkka Helminen 0–1, 31. Mika Scoarnec 1–1.

SalPan kokoonpano: Gerson Lima; Valtteri Peltola (84. Eero Lehtinen), Pekka Mattila, Samuel Olabisi, Iku Leino; Mikke Louhela, Niko Leskelä (v), Jami Siirtola; Mika Scoarnec, Niko Vuorela (60. Blend Miftari), Luiyi Laguerre (60. Severi Keskitalo).

Muut vaihtopelaajat: Joni Rahila (mv), Akseli Auranen, Miika Koski.

Yleisöä: 185.

SSS-pisteet: Siirtola 3, Louhela 2, Scoarnec 1.

SSS-pistekilpailun tilanne: Jami Siirtola 13, Olabisi ja Louhela 9, Jakson Mendes 6, Rahila 5, Leino, Laguerre ja Scoarnec 4, Leskelä, Mattila ja Onni Vesterinen 2.

SalPan seuraava ottelu: lauantaina 16.10. VJS–SalPa Myyrmäen Stadionilla kello 15.

Teksti ja kuva: Jari Vuorio