Samsungin tulos kasvoi 28 prosentilla toimitusketjun ysköksistä huolimatta

Teknologiajätti Samsung Electronicsin tulos kasvoi heinä-syyskuussa 28 prosentilla koronapandemian aiheuttamista maailmanlaajuisista toimitusongelmista huolimatta.

Eteläkorealaisyhtiö on maailman suurin siruvalmistaja ja yhtiön tulos nousi vastikään päättyneellä neljänneksellä 15 800 miljardiin woniin eli noin 13,5 miljardiin dollariin.

Samsungin myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kymmenellä prosentilla ja oli ennätykselliset 74 000 miljardia wonia. Tulosta siivitti muistipiirien maailmanlaajuinen kysyntä.

Yhtiön mukaan markkinaolosuhteet ovat pysyneet suosillisina muistimarkkinoilla ja tämä on johtanut ”vankkaan myyntiin”. Samsungin puolijohdeteknologia vastaa yli 60 prosentista yhtiön tuloksesta, vaikka yhtiö on myös esimerkiksi maailman johtava älypuhelinvalmistaja.

Vaikka koronapandemia on kurittanut maailmantaloutta, on vaikea tilanne ollut eduksi monille teknologiayhtiöille. Pandemian myötä etätöiden määrä on lisääntynyt ympäri maailman, mikä on puolestaan lisännyt laitevalmistajien kysyntää.

Samsungin osalta pandemia on kasvattanut yhtiön piirilevyin varustettujen laitteiden sekä esimerkiksi kodinkoneiden, kuten televisioiden ja pesukoneiden, kysyntää.

Toimitusongelmat jatkuvat

Toimitusketjujen ongelmista on ollut kuitenkin vaivaa ympäri maailman, ja yrityksillä on ollut muun muassa ongelmia toimituskapasiteetin kanssa ja pulaa tärkeistä komponenteista.

Samsung myöntääkin, että yhtiötä riivannut muistipiirien toimituspula tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Etelä-Korean wonin heikkous Yhdysvaltain dollaria vasten on myös osaltaan nostanut Samsungin voittomarginaalia, yhtiö kertoo. Samsungin tulosta valuuttaerot paisuttivat noin 800 miljardin wonin edestä.

Samsung Electronics on Samsung-ryhmän lippulaivayhtiö. Samsung on heittämällä suurin Etelä-Korean liike-elämää hallitsevista perheomisteisista ryhmittymistä. Konglomeraatin liikevaihto vastaa noin viidesosaa Etelä-Korean bruttokansantuotteesta.

