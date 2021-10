Sanoma kasvatti tulosta ja liikevaihtoa – osingon toinen erä maksetaan

Mediakonserni Sanoma kasvatti heinä-syyskuussa liikevaihtoaan 486 miljoonaan euroon ja nosti samalla operatiivista liikevoittoaan ilman hankintamenojen poistoja liki kolmanneksella 147 miljoonaan.

Liikevaihto kasvoi absoluuttisin luvuin yli viidenneksellä ja vertailukelpoisin luvuin kahdeksan prosenttia. Taustalla olivat espanjalaisen oppimateriaaliyhtiö Santillanan osto sekä Media Finlandin vahva kasvu.

Sanoman hallitus päätti samalla, että yhtiö maksaa osinkonsa toisen erän. Summa on 0,26 euroa.

Yhtiö myös kohensi arviotaan tämän vuoden näkymistä ja ennakoi nyt, että raportoitu liikevaihto nousee 1,2-1,3 miljardiin euroon. Operatiivisen liikevoiton ennakoidaan nousevan noin 15,5 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven kiitti kehitystä sekä Learning- että Media Finland -liiketoiminnoissa erittäin hyväksi. Media Finlandin puolella sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+ -palvelun tilausmäärät jatkoivat hyvää kasvuaan, mutta koronan vauhdittamassa kasvussa näkyi merkkejä hienoisesta hidastumisesta.

– Uskomme, että tämä yleinen trendi osoittaa, että ihmisten median käyttö, sekä uutisten että viihteen osalta, on palaamassa pandemiaa edeltäville tasoille, Duinhoven arvioi tiedotteessa.

Sanoma on STT:n suurin omistaja.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: