Satamakadun alku sai lisää valoa ja varoituspuomin rekoille

Satamakadun kaupunginpuoleisen pään remontti Salon musiikkiopiston vieressä on saatu alkuviikolla valmiiksi. Uutta on kesäkuussa tehdyn keskikorokkeen valaisinpylväs ja sitä kautta huomattavasti entistä tehokkaampi valaistus sekä Meriniitylle johtavan ajokaistan ylle asennettu varoituspuomi.

– Sille on ollut tarvetta jo pidemmän aikaa. Rekka on törmännyt lähes joka vuosi rautatiesillan alikulussa kattoon, kertoo Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm.

Söderholmin mukaan paikalliset toki tietävät sillasta, mutta moni kaukomatkalainen, varsinkin sellainen, joka luottaa huonoin asetuksin varustettuun navigaattoriin, on joutunut Satamakadulla pulaan.

Viimeisin isompi täräys tapahtui toissa kesänä, jolloin peltiä ja muuta meni ruttuun reippaasti alikulun katon rakenteissa, epäonnisesta rekasta puhumattakaan.

Salon katumestari Markus Romppanen kertoo, että alikulun sillan pellit olivat niin rytyssä kolarin jälkeen, että ne vaihdettiin samana syksynä.

– Kun katsoo katon uusittuja peltejä, niissä näkee jo nyt monia lommoja ja pienempiä kolhuja. On ollut monta läheltä piti -tilannetta.

Matala silta on tuottanut yllätyksen myös monelle valppaalle kuskille juuri ennen rysäystä. Silloin kylmää hikeä on pukannut lähinnä kimurantti pitkän ajoneuvoyhdistelmän peruuttaminen ja vekslaaminen takaisin Mariankadulle siten, että matka voi jatkua. Tällöin muu liikenne on saanut todistaa kuskin ajotaitoja koko rahan edestä ja pakosta, kun tie on ollut tukossa minuuttitolkulla.

Samanlainen puomiviritys on tulossa myös Meriniityn puolelle Satamakatua, mutta teetetty mittatilaustuote ei ole vielä saapunut valmistajalta. Toinenkin varoituspuomi saataneen paikalleen syksyn kuluessa.

– Jo keskikorokkeen laittaminen alkukesällä on parantanut tilannetta, Satamakadulle on ollut vaikea kääntyä raskaalla ajoneuvoyhdistelmällä. Uskon, että keskikoroke ja varoituspuomi ehkäisevät uudet törmäykset tehokkaasti, Romppanen sanoo.

Liikennevaloremppa yhä käynnissä Hämeentiellä

Perniöntien ja Kiskontien risteyksen liikennevalot olivat pimeinä Salon lukion vieressä jonkin aikaa. Syynä oli niiden ”aivojen” uusiminen. Toisin sanoen liikennevalojen opastinkoje, joka ohjaa valojen toimintaa asvaltin alla olevien tunnistinsensoreiden antamien viestien mukaisesti, uusittiin. Samalla uusittiin kaapelointia.

Työn teetti urakoitsijallaan ely-keskus.

Hämeentiellä Kespan ja Virtasenkaupan välisten liikennevalojen kohdalla tilanne on sama, sillä erotuksella, että niiden uusiminen on Salon kaupungin vastuulla.

– Molempien liikennevalojen tekniikka ja ohjelmisto ovat tulleet tiensä päähän. Tilalle laitetaan nykypäivän tekniikkaa. Tämän pitäisi lisätä valojen älykkyyttä ja liikenteen sujuvuutta molemmissa risteyksissä, Salon katumestari Markus Romppanen sanoo.

Romppanen muistelee, että Hämeentien risteyksen opastinkojeen tekniikka on peräisin 1980-luvulta.

Valo-ohjauksen älyn kasvulle onkin tarvetta ainakin Perniöntien ja Kiskontien risteyksessä: Kiskontielle kääntyvälle ABC:n hujakoilla vihreiksi vaihtuneet valot olivat jo pitkään vaihtuneet kuin kiusallaan punaiseksi juuri ennen, kun nopeusrajoituksia noudattava kuljettaja saapui risteysalueelle.

Perniöntien risteyksessä valot saatiin toimimaan torstaina. Hämeentien kohdalla uusi opastinkoje on tilattu, mutta sen saapumista vielä odotellaan. Liikennevalojen pitäisi Romppasen mukaan alkaa toimia syksyn aikana.

Hämeentien risteyksen liikennevaloista ja niiden tarpeellisuudesta käydystä keskustelusta Romppasella on vakaa mielipide.

– Liikennevalot ovat hyvin tarpeelliset varsinkin kevyenliikenteen väylien kannalta. Siinä on ylitettävänä neljä autokaistaa ja liikennemäärät ovat suuret: jalankulkijoiden turvallisuuden kannalta valot ovat välttämättömät.

Romppanen lisää, että uusi lasten liikennepuisto ja samalle tontille Virtasenkaupan ja Gigantin kanssa tuleva uusi McDonald’s lisäävät entisestään risteävää liikennettä.