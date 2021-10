Satavuotias Kiskon Kiskojat osti Toijan urheilukentälle siirrettävän katsomon sekä kunnosti huoltorakennuksen – ”Iso ponnistus, mutta mieluisa sellainen”

Toijan urheilukenttä Kiskossa on saanut uutta ilmettä kentän laidalle. Urheiluseura Kiskon Kiskojat on hankkinut siirrettävän katsomon sekä kunnostanut urheilukentän huoltorakennuksen.

– Katsomo on vastaava, mikä on Salon Urheilupuistossa. Hyvä nimenomaan, että katsomo on siirrettävä. Se on rekisteröity, joten sen voi siirtää mihin vain, esimerkiksi ensi kesän

Kisko-Triathloniin kirkonkylälle, KiKin jalkapallojaoston puheenjohtaja Petteri Heinonen kertoo.

Heinonen pitää 60 henkeä vetävää katsomoa tärkeänä lisänä Toijan urheilukentälle.

– Täällä pelataan jalkapallon Salon Mestaruussarjaa ja Prisma-liigaa, joissa yleisöä on paikalla.

Siirrettävä katsomo tilattiin nokialaiselta Siuron Metallirakenne Oy:ltä, ja sen piti saapua Toijaan jo päättyneen kesäkauden aikana. Toisin kuitenkin kävi.

– Komponenttipula vaikutti niin, että katsomo on ollut vasta pari viikkoa. Alumiinista oli pulaa, sähkökomponentit, akselisto. Kaikki oli loppu. Saimme kuitenkin katsomon ensimmäisenä, kun se valmistui, Heinonen sanoo.

Urheilukentän huoltorakennuksen ehostaminen alkoi alkukesästä, ja uusi lattia valmistui rakennukseen pari viikkoa sitten.

– Aloitimme siivouksella, putsasimme, rapsutimme vanhaa maalia pois ja homesuojasimme rakennuksen. Sen jälkeen asensimme uudet ikkunat ja maalasimme rakennuksen elokuun alussa. Rakennusta pitää vielä tunkata ylöspäin, sillä se on vajonnut maahan, Heinonen kertoo KiKin jalkapallon edustuksen ja yleisurheilun yhteisprojektista.

– Hieman yli 20 henkeä on osallistunut talkoisiin. Saimme ihan hyvin porukkaa mukaan, tahtotila oli kaikilla hyvä.

Huoltorakennus toimii jatkossa urheilutapahtumien yhteydessä myös kioskina.

– Rakennus oli täynnä romua. Huomasimme, että tännehän mahtuu yllättävän paljon tavaraa, kun saimme sen tyhjäksi.

”Uskaltaisin väittää, että Toijan nurmikenttä on Salon toiseksi paras.”

Alkuperäinen huoltorakennus on Heinosen saamien tietojen mukaan valmistunut 1960- tai 1970-luvulla.

– Täällä on joku kirjoitellut eri musiikkiyhtyeiden nimiä seinille, kuten Ramones ja Sex Pistols, joten aika vanha tämän täytyy olla, Heinonen naurahtaa.

KiKi sai katsomoon ja huoltorakennuksen kunnostukseen rahoitusta Ykkösakselilta, joka antoi tukea 15 000 euron projektiin puolet. Siirrettävän katsomon osuus kokonaissummasta oli 10 000 euroa.

– Tuesta huolimatta meille jäi iso omavastuuosuus, joka katettiin osin talkoilla ja osin puhtaana rahana. Kiskon Lions Club lahjoitti meille 1 000 euroa, josta oli suuri apu, Heinonen kiittää.

– Teetimme myös sata kappaletta KiKin retrohenkisiä kaulahuiveja, joita on myyty nyt 60.

Sata kappaletta siksi, että Kiskon Kiskojat täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Seura juhlii pyöreitä vuosiaan Kiskohallissa lauantaina 13. marraskuuta.

– Koko projekti tehtiin seuran satavuotishengessä. Tämä oli iso ponnistus, mutta mieluisa sellainen. Hakemuksen täyttäminen oli vaikein vaihe, muuten on kaikki sujunut todella hyvin.

Heinonen kehuu Toijan urheilukentän aluetta kaikkiaan takavuosista siistiytyneeksi. Alueelta löytyvät urheilukentän vierestä Kiskola, Toijan alakoulu, Kiskohalli sekä kirjasto.

– Uusittu led-valaistus tekee paljon. Olemme ylpeitä alueesta. Tämä on toimiva. Uskaltaisin väittää, että Toijan nurmikenttä on Salon toiseksi paras, Heinonen sanoo.

Kasvaako nälkä syödessä eli aiotaanko alueella uusia piakkoin jotain muuta?

– No nyt kun kysyit, niin monitoimikentän alustan voisi vaihtaa toimivampaan. Mielestäni se on nyt epäkäytännöllinen, kun asvalttipohja on kupera. Talvella kun kenttä jäädytetään, siihen menee vettä paljon ennen kuin keskiosa täyttyy, Heinonen kertoo.