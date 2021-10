SDP:n mukaan jokaisen suomalaisen on saatava hoitoa aina tarvittaessa, mutta puolue ei lupaa joka kuntaan sote-asemaa

SDP ei tavoittele keskustan ajamaa linjausta siitä, että jokaisessa kunnassa pitäisi olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan harkinta pitää jättää tulevien hyvinvointialueiden päättäjille.

Keskusta on linjannut aiemmin, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema. Minimitasona se pitää, että jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluita.

– Luotan kyllä siihen, että tulevat hyvinvointialueet pystyvät järjestämään toimintansa parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme, että palvelut ovat lähellä, mutta en tekisi sellaista linjausta, että ikään kuin ylhäältä sanelisimme, että näissä ja näissä paikoissa pitää olla sitten palveluverkon toimipiste, Marin sanoi SDP:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Koko ohjelma julki marraskuussa

SDP:n tiedotustilaisuuden aiheena oli aluevaalit, joiden kärkiteemat puolue julkaisi. Koko aluevaaliohjelma julkaistaan vasta 20. marraskuuta puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

SDP ajaa sitä, että suomalaiset pääsevät oikea-aikaisesti ja ajoissa hoitoon. Keskeinen tavoite on myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvointi.

– SDP haluaa, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työoloja parannetaan tulevassa uudistuksessa, kertoi varapuheenjohtaja Niina Malm.

Hoitoon pääseminen liittyy käytännössä niin sanotun hoitotakuun kiristämiseen. Hallituksen tavoite on tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista, kun nykyään määräaika on kolme kuukautta.

– Me haluamme varmistaa kentällä käytännössä, että se, minkä me lainsäädäntöön tulemme kirjoittamaan, myös toteutuu. Olemme (hallituksen) budjettiriihessä varanneet rahoituksen seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamiseen, ja lainsäädäntötyö on käynnissä, Marin sanoi.

Marin: Hoitajien palkoista vastaavat työmarkkinajärjestöt

Alaa vaivaa jo valmiiksi työntekijäpula, johon SDP:n mukaan pitäisi pureutua esimerkiksi kattavalla koulutuksella ja työperäisen maahanmuuton lisäämisellä. Marinin mukaan pitäisi muun muassa selvittää, miten aiempi osaaminen voitaisiin maahanmuuttajilla lukea nykyistä paremmin hyödyksi Suomessa.

– Tästä olen keskustellut hoitajajärjestöjen kanssa. Huoli on yhteinen, Marin sanoi.

Marin ei ota kantaa siihen, pitäisikö hoitajia pyrkiä houkuttelemaan palkankorotuksella.

– Palkkaus ja työolot ovat keskeisiä asioita, mutta näistä vastaavat työmarkkinajärjestöt. Meidän tehtävämme poliittisina päättäjinä ja tulevien hyvinvointialueiden päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että paikallisesti työolot järjestetään niin hyvin, että ala on vetovoimainen ja siellä koetaan mielekkyyttä.

Ministeriehdokkaita vielä tulossa, kasassa yli tuhat ehdokasta

Aluevaalien ehdokasasettelu on SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan hyvässä vauhdissa ja kasassa on jo yli tuhat ehdokasta.

Marin toivoi, että järjestöissä, kuten esimerkiksi potilasjärjestöissä, toimivia ihmisiä lähtisi ehdolle. Lisäksi hän kannusti kansanedustajia, puoluejohtoa ja kunnanvaltuutettuja lähtemään ehdolle. Marin itse on ilmoittanut, ettei ole ehdolla vaaleissa.

Ministeriehdokkaita on kuitenkin tulossa. Rönnholmin mukaan kaikki ehdolle aikovat ministerit eivät vielä ole kertoneet ehdokkuudestaan julkisesti. Syynä on puoluesihteerin mukaan se, ettei alueille haluta luoda mielikuvaa siitä, etteikö muiden tarvitsisi lähteä ehdolle.

SDP:n vaalikampanjan budjetti on puoluesihteerin mukaan 690 000 euroa sisältäen piirien rahoituksen. Mediatietojen mukaan tämä olisi suurempi kuin minkään muun puolueen budjetti.

Rönnholmin mukaan SDP:n tavoite on olla aluevaalien ykkönen prosentuaalisessa kannatuksessa.

Aluevaalit järjestetään tammikuussa.

Saila Kiuttu

STT

