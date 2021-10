Selvitys: Britannia aloitti koronasulun liian myöhään, kiitosta rokotusohjelmasta

Britannian hallitus odotti viime vuonna liian pitkään koronasulun aloittamisessa, todetaan maan parlamentaarikkojen selvityksessä. Tiistaina julkaistun raportin mukaan tämä oli yksi merkittävimmistä kansanterveydellisistä epäonnistumisista saarivaltion historiassa.

Selvityksen taustalla on kaksi komiteaa, joissa istuu parlamentin jäseniä eri puolueista.

Koronaviruspandemia iski voimalla Britanniaan. Viime vuoden maaliskuusta alkaen maassa on raportoitu lähes 138 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Maassa on pohdittu, miksi koronatilanne oli Britanniassa huonompi kuin monissa muissa maissa.

Pandemian alussa johtavat neuvonantajat olivat edistäneet taktiikkaa, jonka tarkoitus oli saavuttaa niin kutsuttu laumasuoja, selvityksessä sanottiin Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan. Raportin mukaan tämä lähestymistapa vei ihmishenkiä.

– Koronasulkuun ja etäisyyksien pitämiseen liittyvät päätökset pandemian alkuviikkoina, ja niihin johtaneet neuvot, ovat yksi Britannian suurimmista kansanterveydellisistä epäonnistumisista, raportissa sanotaan.

BBC:n mukaan raportissa kiitosta sai Britannian rokoteohjelma. Rokottaminen pääsi maassa käyntiin viime vuodenvaihteen tienoilla ripeästi.

Muiden epidemioiden opetukset hukassa

Risuja Britannian hallitus sai nyt julkaistussa raportissa myös siitä, että se ei ottanut tarpeeksi huomioon aiempien sars-, mers- ja ebolaepidemioiden opetuksia. Hallituksen suunnittelu pandemiaa varten tehtiin ”liian kapeasti ja joustamattomasti flunssamallin perusteella”.

Heikosti alkoi raportin mukaan myös Britannian pandemia-ajan rajavalvonta.

Britannian pääministeri Boris Johnson on saanut kritiikkiä siitä, että hän on lykännyt julkista tutkimusta maan koronatoimien onnistumisesta. Johnson on kieltäytynyt antamasta aloittaa selvitystä ennen ensi vuoden kevättä. Pääministeri on väittänyt, että tutkimus voisi haitata Britannian toimia edelleen jatkuvaa pandemiaa vastaan.

https://www.bbc.com/news/health-58876089

STT

