Sivu per tunti – Muurlan Opistolla piirretään sarjakuvia 24 tunnin ajan

Muurlan Opiston sarjakuvataiteen opetustiloissa on hiljaista, vaikka paikalla on parikymmentä sarjakuvataiteen ystävää. Jokainen on syventynyt oman sarjakuvansa tekemiseen.

Käynnissä on Sarjakuva 24h -tapahtuma, jonka tavoitteena on tuottaa 24 sivua sarjakuvaa 24 tunnissa.

– Sivu per tunti. Se on kova tahti, tietää Muurlan sarjakuvataiteenlinjan opetuksesta vastaava Sami Aho.

Muurlassa tapahtumaan osallistuu kolmisenkymmentä sarjakuvapiirtäjää.

– Mukana on nykyisiä ja entisiä oppilaita. Tapahtumalla on myös sosiaalinen puoli, sillä tämä on vanhojen oppilaiden kohtaamispaikka, Aho kertoo.

”Sivu per tunti. Se on kova tahti.”

Hiljaistakin on vain ajoittain. Neuvoa ja vinkkejä voi ja saa kysyä.

– Sarjakuvan piirtäminen 24:n tunnin ajan on raskas, mutta opettavainen prosessi. Tässä ei voi jäädä pähkäilemään kovin pitkäksi aikaa, kun valmista pitäisi tulla. Tällainen prosessi ohjaa luoviin ratkaisuihin, itsekin tapahtumaan osallistuva Aho sanoo.

Sarjakuva 24h on osa kansainvälistä 24-Hour Comics Day -tapahtumaa, jossa Muurlan Opisto on ollut mukana jo monena vuotena. Osallistujille ei jaeta valmiita aiheita vaan tapahtuman aikana voi toteuttaa täysin omia ideoitaan.

Sarjakuvia voi tehdä koneella tai perinteisempään tapaan paperille piirtämällä. Tapahtuman lopuksi osallistujat pääsevät tutustumaan vuorokauden aikana syntyneisiin sarjakuviin.

Sarjakuvan työstäminen alkaa yleensä käsikirjoituksen tekemisellä, mutta muitakin työskentelytapoja on.

– Osa lähtee suoraan piirtämään ja tarina syntyy tehdessä, Aho sanoo.

Sarjakuva 24h tapahtuma alkoi torstaiaamuna kello 9 ja päättyy vuorokautta myöhemmin eli perjantaina kello 9.

– Osa porukasta on täällä koko vuorokauden. Yön pikkutunteina meno on aika erilaista kuin päivällä. Silloin poistuvat omat rajat ja esteet ja syntyy luovia ratkaisuja, Aho naurahtaa.

Salolainen Jade Ora, turkulainen Matti Äyräs ja turkulainen Rita Mukkala ovat entisiä opiskelukavereita. He valmistuivat Muurlan Opiston sarjakuvataiteen linjalta viime vuonna. Sarjakuva 24h -tapahtumaan kaverukset osallistuvat nyt jo neljättä kertaa.

– Tämä on vain niin kiva tapahtuma! Joka vuosi on pakko osallistua, Ora sanoo.

Joukkoon liittyy myös Helsingissä asuva Veera Knutars. Jälleennäkeminen on riemukas.

– Aivan mahtava tavata vanhoja kavereita, Knutars sanoo hymyillen.

”Jollekin tuli niin kiire viimeisten sivujen kanssa, että piirsi ne talouspaperille.”

Kaveruksilla on tapahtumasta monia hauskoja muistoja.

– Jadehan on nukahtanut yöllä useamman kerran, Mukkala sanoo.

– Niin ja jollekin tuli niin kiire viimeisten sivujen kanssa, että piirsi ne talouspaperille, Ora sanoo.

Kokemus on tuonut varmuutta tekemiseen.

– Tapahtuman aikana ei kannata tehdä kovin yksityiskohtaista sarjakuvaa, silloin tulee varmasti kiire ja työ kärsii, Mukkala tietää.

Äyräs ja Mukkala ovat jo päässeet mukaan työelämään sarjakuvia piirtämällä. He piirtävät yhdessä kaupallista sarjakuvaa nimeltä Lyder. Äyräs tekee sarjakuvan viivapiirrokset ja Mukkala vastaa sarjakuvan värimaailmasta.

Käsikirjoitus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan eli kotimaisia koiran- ja kissanruokia valmistavan yrityksen kanssa.

– Valtaosalle sarjakuvan piirtäminen tuo lisätuloja jonkin muun tulonlähteen rinnalla. Ja näin se usein onkin paras, sarjakuvan piirtäminen halutaan pitää mukavana harrastuksena, Äyräs muotoilee.

Salolainen Maritta Toivonen osallistuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Syksyllä opiskelut aloittanut Toivonen on viihtynyt opistolla hyvin.

– Asun täällä Muurlassa ja olin kuullut paikallisesta opistosta vain hyvää. Otin selvää mitä täällä voisi opiskella, hän kertoo.

Koko yötä Toivonen tuskin jaksaa opistolla viettää.

– Ehkä johonkin myöhäiseen iltaan voisin olla, hän suunnittelee.

Toivosen sarjakuva edistyy hyvää vauhtia. Kotirouvan arkea ja pyhää -nimisen sarjakuvan ensimmäinen sivu on valmistunut tapahtuman ensimmäisen tunnin aikana ja toinen sivukin on jo työn alla.