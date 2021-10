SJK:lle historiallinen voitto Helsingissä – HJK:lla tukala takamatka mestaruustaistossa KuPSiin

HJK hankaloitti asemaansa jalkapallon miesten mestaruustaistelussa, kun se taipui sunnuntaina SJK:lle 2-3-tappioon. Seinäjokisten historian ensimmäisen voiton liigassa Klubin kotikentällä 1 017 katsojan edessä iski lisäajalla Tuco.

– En ollut aivan varma tästä – HJK:ta ei oltu voitettu täällä ennen. Onhan tämä jätkille maukas, kyllä he kokeneina jyrinä syttyvät HJK:ta vastaan, SJK:n valmentaja Jani Honkavaara myhäili.

Klubi johti kamppailua kahdesti, ensin pitkään neljänneltä minuutilta aina 73. minuutille. Taiston loppu oli varsinaista sattuu ja tapahtuu -vääntöä. SJK:n jälkimmäisen tasoituksen iski rangaistuspotkusta 86. minuutilla Denys Oliinyk.

– Ollaan vähän väsyneitä, 22 päivää ja seitsemän peliä, sekä matkustamiset päälle. Pitää vaan pystyä parempaan, HJK:n valmentaja Toni Koskela kertoi.

HJK aloitti räväkästi, avausosuma syntyi jo neljännellä minuutilla David Brownen maalinedustaohjauksella.

SJK petrasi paljon pelin vanhetessa ja oli hyvin lähellä tasoitusta pariin otteeseen jo ennen taukovihellystä. Onnen, puolustuspelaamisen ja maalivahti Hugo Kedon ansiosta isännät johtivat vielä 73. minuutille asti. Sitten seinäjokiset iskivät tasoituksen kulmasta, päätään käytti osuvasti Cristhian Valencia Cifuentes.

– Emme pysty tekemään perusasioita riittävän hyvin. Se on iso ongelma, HJK:n Koskela kertasi.

SJK:n Honkavaara vahvisti, että tavoitteet loppukaudeksi ovat sovitut.

– Minimitavoite on päästä Eurooppaan, siihen lasketaan vielä pisteitä, Honkavaara paljasti.

Tomi Siren

STT

