Somero aikoo rakentaa ensi vuonna liki 8 miljoonalla eurolla – Tekninen lautakunta oli yksimielinen investointitarpeista

Someron kaupunki rakentaa ensi vuonna 7,86 miljoonalla eurolla, jos teknisen lautakunnan yksimielisesti hyväksymä talonrakennuksen investointisuunnitelma toteutuu. Mittavin hanke on vanhusten uuden palvelutalo Tervaskannon rakentaminen. Siihen ollaan ensi vuodeksi varaamassa 4,7 miljoonaa euroa ja vuodeksi 2023 vajaat 4 miljoonaa euroa. Hankkeeseen haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämissäätiö ARAn rahoitusta, joka kattaa enimmillään 40 prosenttia kustannuksista.

Urheilukentän saneeraukseen varataan ensi vuodeksi 405 000 euroa ja seuraavaksi 780 000 euroa. Uutta katsomoa varten on 80 000 euroa ja seuraavaksi vuodeksi 400 000 euroa. Kentän huoltorakennusta ja sosiaalitiloja varten on ensi vuodeksi varattu 30 000 euroa ja seuraavaksi 260 000 euroa. Urheilukentän korjauksiin on saatavissa valtionavustusta 30 prosenttia kaikista kustannuksista.

Sairaalantien kahden rivitalon ja huoltorakennuksen vesikatot ja yhden käyttövesiputkistoa uusitaan yhteensä 375 000 eurolla. Investointisuunnitelmaan sisältyy myös senioriasumisen tarpeisiin suunniteltu Pihlajakylä-hanke, jossa Sairaalatien neljä rivitaloa ja huoltorakennus peruskorjataan täysin esteettömiksi, kuivatetaan perustukset salaojilla ja rakennetaan palokatkot huoneistojen välille. Kustannukset ovat ensi vuonna 480 000 euroa. Saman verran kuluu myös kolmena seuraavana vuonna. Vaihtoehtona on korvata vanhoja rivitaloja uusilla. Hankkeeseen on saatavissa ARAn rahoitusta.

– Valmisteltavaa ja selviteltävää on paljon, tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa.

Kaupungintalon peruskorjaus alkaa ensi vuonna 385 000 eurolla ja jatkuu kahtena seuraavana yhteensä puolella miljoonalla eurolla. Meneillään olevaa vesikattoremonttia jatketaan ensi vuonna 150 000 eurolla, ja tehdään varaukset aurinkopaneeleille ja sähkönsyötölle. Myös uimahallilla ja urheilukentällä aletaan varautua aurinkoenergian käyttöönottoon.

Uimahallin käyttövesiputkistojen, lämmön talteenottokompressorin ja ikkunoiden sekä liukumäen portaiden uusiminen alkaa ensi vuonna. Hovimäen leirintäalueen uusi huoltorakennus valmistuu.

Joensuun koulun keittiön perusparannus on tarkoitus toteuttaa ensi kesän aikana 570 000 eurolla. Konekantaa uusitaan ja tilanahtautta lievitetään muuttamalla pohjaratkaisua.

Vuonna 1990 valmistuneen päiväkoti Leivonpesän peruskorjaus suunnitellaan ensi vuonna. Myös oppimisympäristöselvitystä seuraava koulutilojen suunnittelu tehdään ensi vuonna.

– Oli ratkaisu mikä tahansa, on suunniteltava tilatarpeiden mukaan, mitä millekin koululle tehdään, Mäkinen toteaa.

Pienemmistä hankkeista Iso-Valkeen vanhan saunarakennuksen ulkopinnat uusitaan ensi vuonna, ja harkitaan kokonaan uuden saunan rakentamista seuraavana vuonna. Terveyskeskuksen arkisto siirretään Jonkkalasta väestönsuojaan ja tekniselle varikolle hankitaan kulunvalvonta.

Parina viime vuonna Somero on varannut talonrakennusinvestointeihin vain kolmisen miljoonaa euroa, mutta niitäkään ei ole käytetty hankkeiden siirryttyä. Marko Mäkinen muistuttaa myös ensi vuoden investointilistan sisältävän paljon kysymysmerkkejä: osa toteutuksista edellyttää valtionosuutta, osa ARAn avustusta ja osa lopullisia päätöksiä.

Someron kaupungille on luvassa ensi vuodeksi talonrakennusinvestointeihin ARAlta ja valtiolta kaikkiaan reilut 2,34 miljoonaa euroa palvelutaloon, urheilukentän peruskorjaukseen, huoltorakennukseen ja katsomoon sekä Sairaalantien Pihlajakylän rakentamiseen.

Julkiseen käyttöomaisuuteen Someron kaupunki investoi lähes 3,6 miljoonaa euroa. Niihin on ulkopuolista rahoitusta ja avustuksia luvassa vajaat puoli miljoonaa euroa.

Hulevesiverkoston perusparannukseen ja laajennukseen varataan liki 2 miljoonaa euroa. Siitä 1,5 miljoonaa käytetään Lamminniemen alueelle.

Liikenneympyrän suunnittelu Joensuuntien ja kantatien 52 risteykseen alkaa ensi vuonna, jolloin hankkeeseen varataan 100 000 euroa. Sen toteutukseen on tarkoitus käyttää kahtena seuraavana vuonna yhteensä 800 000 euroa.

– Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on alustavasti ilmoittanut osallistuvansa kustannuksiin jopa 50 prosentin osuudella, Mäkinen kertoo.

Mäkelän uudelle asuinalueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa 330 000 eurolla. Antintien kunnallistekniikan uusiminen suunnitellaan.

Teknisen lautakunnan esityksen mukaan kaupunki varaa teiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen vuosittain 250 000 euroa neljän seuraava vuoden aikana. Ensi vuonna katuvalaistusta uusitaan 180 000 eurolla ja kaavateitä päällystetään 90 000 eurolla. Kohteita ei ole vielä valittu.

Ensi vuonna aloitetaan kevyen liikenteen väylien suunnittelu Turuntielle, Leivontien loppuosaan sekä Pärnämäentien ja Hämeen Härkätien väliselle osuudelle Ihamäentietä.

Lasten liikuntapuisto rakentuu 200 000 eurolla Leivonpesän läheisyyteen ja skeittiparkki 40 000 eurolla torin ja Lidlin väliin. Kyyrän asuinalueen kaavaan merkitty uimaranta toteutetaan ensi vuonna ja Härkälän rantaan lisätään toinen venelaituri.

Irtaimiston hankintaan on varattu 384 000 euroa, josta 260 000 euroa kuluu terveydenhuollon tietojärjestelmän päivitykseen.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksensa ensi vuodeksi ja investointisuunnitelman vuosiksi 2023–2025. Se esittää niitä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.