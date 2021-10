Somerolainen Vilart tekee pilottina puolustusvoimille siirrettävää sotkua – konteilla ja ilmalämpöpumpuilla riittää kysyntää mutta materiaaleja saa odotella

Somerolaisen Vilartin toimitusjohtaja ja omistaja Teemu Heinonen esittelee vihreää konttia, josta on toistaiseksi vasta runko pystyssä. Kun kontti saadaan valmiiksi, se lähtee puolustusvoimille siirrettäväksi sotilaskodiksi. Näin armeijassa voidaan nauttia myös maastossa sotkun herkuista sisätiloissa.

Heinonen kertoo, että kyseessä on pilottihanke.

– Konttia on kehitelty varta vasten puolustusvoimien tarpeisiin. Myöhemmin nähdään, lähteekö näitä meiltä lisää, Heinonen huomauttaa.

Kontteihin ja ilmalämpöpumppuihin keskittyneessä Vilartissa on ollut viime kuukaudet tohinaa. Lämmin kesä nosti ilmalämpöpumppujen kysynnän huippuunsa. Heinonen kertoo myös konttien kysynnän kasvaneen ja kasvavan koko ajan.

– Tällä hetkellä tarjouspyyntöjä tulee konteista todella paljon ympäri Suomea.

Heinonen toteaa, että mittatilaustyönä tehtävät kontit taipuvat nykyään melkein mihin vain. Vilart toimittaa kylmä- ja pakastekontteja suurkeittiöille ja ravintoloille. Kylmäkontteja käytetään myös tiloilla vihannesten säilytykseen.

Iso ryhmä ovat kontit, joihin sijoitetaan erilaisia laitteita. Vilartin pihalta löytyy esimerkiksi väylävirastolle rautatien tasoristeykseen lähtevä kontti. Erikoisemmasta päästä ovat raatokontit, joissa säilytetään kuolleita eläimiä ennen niiden hävittämistä.

– Raatokontteja menee sikaloille ja kanaloille, Heinonen huomauttaa.

Koronaepidemian myötä myös etätyökonteista on ollut kysyntää.

– Etätyökontteja on tilattu jonkin verran, kun etätyötä tekevät ovat halunneet rauhoittaa kodin ja hankkia erillisen työtilan.

Korona on jättänyt viimeisen puolentoista vuoden aikana jälkensä myös konttien ja ilmalämpöpumppujen puolelle. Samalla kun epidemia lisäsi muun muassa pumppujen kysyntää, toi se mukanaan myös ongelmia. Heinonen huomauttaa materiaalien hintojen syöksyneen ylöspäin.

– Peltinipun hinta oli ennen koronaa 1 000 euroa, nyt se on 2 700 euroa. Kasa konttien eristykseen käytettäviä uretaanielementtejä maksaa tällä hetkellä 19 000 euroa, kun aiemmin hinta on 10 000 euroa, Heinonen kertoo.

Myös tarvikepula näkyy, sillä tarvikkeiden toimitusajat ovat pidentyneet selvästi.

– Toimitusajat ovat venyneet kolmesta viikosta jopa kahteentoista viikkoon.

Teemu Heinonen perusti Vilartin vuonna 2007. Alussa yritys keskittyi ilmalämpöpumppuihin ja teollisuusmaaleihin. Kahden vuoden kuluttua kontit tulivat mukaan. Maalit ovat tippuneet matkan varrella pois, mutta nykyään yritys toimittaa myös aurinkosähköjärjestelmiä.

Vilartin noin 900 000 euron liikevaihto jakautuu tällä hetkellä puoliksi ilmalämpöpumppujen ja konttien kesken. Yritys myy ilmalämpöpumppuja lähikuntien lisäksi paljon pääkaupunkiseudulle.

Viime kesän helteet ovat saaneet ihmiset varautumaan tänä syksynä ajoissa tulevaan. Heinonen kertoo, että jäähdytyspumppuja myydään paljon jo huhtikuulle. Kotien ja mökkien lisäksi pumput löytävät nykyään usein tiensä myös pihavarastoihin ja autotalleihin.

– Samaan talouteen saatetaan hankkia neljä ilmalämpöpumppua kerralla.

Vilart toimii parhaillaan vuokratiloissa, joissa tuotannolle on tilaa noin 450 neliötä. Puolentoista vuoden kuluttua yritys siirtyy omiin tiloihin, sillä se on hankkinut omistukseensa hallin, joka on parhaillaan Someron Renkaan käytössä. Omien tilojen myötä yritys saa 200 neliötä lisää.

– Lisäneliöt mahdollistavat tuotannon laajentamisen. Tuleva halli myös soveltuu meidän tuotantoomme paremmin kuin nykyiset tilat, Heinonen kertoo.

Vilart työllistää tällä hetkellä seitsemän työntekijää. Yritys on löytänyt toistaiseksi hyvin väkeä.

– Käytämme kiireaikoina lisäksi apuna omilla toiminimillä työtä tekeviä ammattilaisia.