Sosiaali- ja terveysvaliokunta nostaisi koronapassin alaikärajan 16 vuoteen – koronapassin mahdollistava laki saattaa tulla voimaan jo lauantaina

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa koronapassin alaikärajan nostamista 16 vuoteen. Hallitus esitti, että koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.

Valiokunta arvioi, että jos passia edellytettäisiin kaikilta yli 12-vuotiailta, se voisi tarkoittaa merkittäviä esteitä lasten oikeudelle osallistua esimerkiksi harrastustoimintaan ja virkistystoimintaan.

Valiokunta sai valmiiksi mietintönsä tänään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää koronapassia koskevaa sääntelyä tärkeänä. Sen avulla on mahdollista pitää rajoitusten voimassaoloaikana yhteiskunnan eri toimintoja käynnissä.

Koronapassin tarkoitus on olla vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille. Rajoitusten kohteena olevat yritykset ja muut toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassia.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan tavoitteena on, että koronapassin mahdollistava tartuntatautilain muutos voitaisiin vahvistaa perjantaina. Voimaantulo olisi hänen saamiensa tietojen mukaan heti lauantaina, hän kertoi tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta korostaa rokotuskattavuuden merkitystä epidemian torjunnassa ja painottaa kaikkien sitä lisäävien toimien ensisijaisuutta.

Passia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa, huvipuistoissa, sisäleikkipaikoissa sekä museoissa ja muissa kulttuuritiloissa.

Koronapassina toimisi EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka saa Omakannasta. Koronapassi kertoisi saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati viime viikolla muutosta hallituksen koronapassia koskevaan lakiesitykseen. Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä oli muutettava siten, että alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvataan ehdotettua paremmin. Perustuslakivaliokunta katsoi, että sääntelyä voisi muuttaa esimerkiksi nostamalla ikärajan 12 vuodesta 16 vuoteen.

”Matkailulle ikävä päivä”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi myös matkustusrajoituksia koskevien sääntöjen jatkamisen. Tässä yhteydessä hallituspuolueiden rivit hajosivat, sillä puolueet olivat erimielisiä Suomeen ilman rokotuksia saapuvilta matkustajilta vaadittavasta toisesta koronatestistä.

Asiasta järjestetyssä äänestyksessä keskustan ja RKP:n edustajat äänestivät tyhjää, kun taas muiden hallituspuolueiden edustajat kannattivat toisen koronatestin vaatimista edelleen. Oppositiopuolueiden edustajat äänestivät toisen testin poistamisen puolesta.

Lohi oli pahoillaan valiokunnan kannasta toisiin testeihin liittyen.

– Tämä päivä on matkailutoimialalle aika ikävä päivä, Lohi sanoi.

Hallituspuolueiden erimielisyydestä huolimatta Lohi piti todennäköisenä, että valiokunnan mietintö tullaan hyväksymään eduskunnassa valiokunnan päättämässä muodossa.

Saila Kiuttu, Tuomas Savonen

STT

