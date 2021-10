Sote-uudistus tuo politiikkaa maakunnan tasolle – puolueiden piirien asema vahvistuu

Puolueiden piirijärjestöjen merkitys kasvaa sote-uudistuksen yhteydessä, uskovat piirien toiminnanjohtajat. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään ensi tammikuussa. Niissä valitaan jäsenet hyvinvointialueen valtuustoon.

Puolueet ovat esittäneet, että hyvinvointialueen budjettiin varattaisiin rahaa niille maksettavaan toimintatukeen.

Salon suurimmat puolueet ovat SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta. Maakuntatasolla Salosta odotetaan vahvaa panosta myös aluevaaleissa.

SDP:n piirin toiminnanjohtaja Talvikki Jori on positiivisesti yllättynyt ehdokashankinnan etenemisestä. Hänellä on myös terveisiä ehdokkuutta harkitseville, joita politiikkaa kiinnostaa vakavasti:

– Aluevaalit ovat erinomainen tilaisuus hankkia maakunnan laajuista tunnettuutta.

Demarit tavoittelevat kattavaa listaa niin, että joka kunnasta olisi ehdokas.

– Odotamme vaaleista hyvää tulosta. Kärkiehdokkaat tulevat keräämään isoja äänipotteja.

SDP ei ole vielä virallisesti julkistanut aluevaaliohjelmaansa.

– Haluamme julkisesti rahoitetut, tasapuolisesti saatavilla olevat palvelut. Tasapuolisuus kattaa myös alueellisuuden.

Vaikka vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, Jorin mukaan kunnallisille poliitikoillekin jää oma roolinsa: poliittisen apparaatin sisällä viesti kulkee kunnista valtuutettujen kautta hyvinvointialueen päättäjille.

Piiritoimistosta tarjotaan hyvinvointialueen valtuusto- ja hallitusryhmille sihteerin palvelut niin kuin nykyään maakuntahallituksen ja -valtuuston ryhmille.

– Tavoite on, että pystymme tarjoamaan uusille päättäjille toimintaan myös sisällöllistä tukea, sanoo Jori.

EHDOKKAITA halutaan eri puolilta maakuntaa, ja tavoitteena on suurimman ryhmän asema – niin kuin kaikissa vaaleissa, sanoo kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Juha Rantasaari.

Salossa kokoomuksella on vahva kannatus, ja se on kaikissa vaaleissa puolueella tärkeä paikkakunta.

– Toivon, että kaikkien puolueiden ehdokkaat tajuvavat, että näissä vaaleissa pitää nousta maakuntatason päättäjäksi, Rantasaari sanoo.

Hän arvioi, että aluevaalit voivat olla steppi vahvempaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja edunvalvontaan.

– Puolueiden piirijärjestöistä tulee aikaisempaa tärkeämpiä. Niiden päätehtävä on tehdä politiikkaa, ja näin politiikan ammattilaisen näkökulmasta politiikka tulee nyt takaisin politiikkaan.

Aivan kuin kuntavaaleissa aluevaaleissakaan ei ole kyse vain valtuuston valinnasta. Uuteenkin hallintoon tulee todennäköisesti lautakuntia ja jaostoja.

– Niitä jaettaessa otetaan huomioon ihmiset, jotka ovat asettaneet itsensä likoon vaaleissa, sanoo Rantasaari.

Kokoomus vastusti Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikaansaamaa sote-uudistusta. Se ei myöskään kannata alueiden verotusoikeutta.

– Hyvinvointialueiden pitää saada valtiolta tulevilla rahoilla aikaiseksi enemmän kuin nykymallilla. Tulosta pitää tehdä toiminnan tehokkuudella, ei verotuksella.

KESKUSTAN piirin toiminnanjohtajan Hanna Vuolan mukaan kiinnostusta vaaleihin on joka puolella maakuntaa.

– Tilanne on hyvä. Ehdolle on asettumassa myös sote-alan asiantuntijoita, jotka eivät ole olleet mukana kuntavaaleissa. Ehdokkuus kiinnostaa myös kansanedustajia.

Vuola muistuttaa, että vaikka aluevaaleissa vaalipiirinä on koko maakunta, kyse on lähipalveluista. Keskustan vaaliohjelmassa lähdetään muun muassa siitä, että joka kunnassa on sote-asema.

– Lähipalveluita pitää vahvistaa niin, että ne ovat tasavertaiset koko alueella. Nyt saatavuus vaihtelee kuntien välillä, ja ne voivat vaihdella esimerkiksi Turun kaupungin sisällä.

Keskustan haluaa päätöksentekoon myös alueellista kattavuutta. Sitä turvattaisiin valtuuston valitsemilla lautakunnilla, joiden kokoonpanosta päätettäisiin hallintosäännöllä, että edustajia pitää olla maakunnan eri puolilta.

– Luottamustehtäviä alueen hallinnossa riittää, vaikka valtuustopaikkaa ei tulisikaan.

Hanna Vuola puolustaa piirijärjestöjen toiminnanjohtajien ehdotusta, että hyvinvointialue maksaisi järjestöille toimintatukea.

– Piirijärjestöjen merkitys kasvaa. Toimintatuella tuettaisiin demokratiaa ja tiedotusta.

PERUSSUOMALAISTEN piirin puheenjohtaja Silvia Koski vakuuttaa, että jokaisesta Varsinais-Suomen kunnasta tulee vähintään yksi perussuomalainen ehdokas. Ensimmäiset 40 ehdokasta julkistetaan ensi sunnuntaina.

– Tavoitteena on täysi lista. Mukana on alan ihmisiä, niin sote-palveluissa kuin pelastustoimessa työskenteleviä.

– Vaalit ovat haaste kaikille puolueille. Kuntavaaleihin tehtiin isot satsaukset, ja eduskuntavaalit ovat oven takana.

Perussuomalaiset hakevat ehdokkaita, jotka olisivat menestyneet hyvin kotikuntansa kuntavaaleissa ja joilla olisi myös laajempaa kannatusta.

– Toivomme myös, että kansanedustajat asettuvat ehdolle.

Salo on Kosken mukaan merkittävä paikka vaalituloksen kannalta.

– Toivon, että sieltä tulee hyvä edustus.

– Se, miten pääsee lääkäriin, on vain yksi osa sote-palveluita. Kyse on myös vanhusten hoidosta, ja sosiaalipuolen ammattilaiset toivovat, että sosiaalipalvelut pidettäisiin vahvemmin esillä.

Perussuomalaisille ei ole Varsinais-Suomessa toistaiseksi lainkaan palkattua henkilökuntaa. Siihen saattaa tulla muutos.

– On selvä, että jos tulee paljon päivätyötä muistuttavaa tekemistä, sitä ei voi tehdä päätyön ohessa. Valmistaudumme siihen, että politiikan tekeminen muuttuu.

Vaaleihin aikaa alle kolme kuukautta