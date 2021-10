Stora Enso ja Paperiliitto solmivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Metsäyhtiö Stora Enso ja Paperiliitto ovat solmineet yrityskohtaisen työehtosopimuksen, joka on voimassa tammikuun alusta huhtikuun 2024 loppuun asti. Stora Enson neuvottelut muiden ammattiliittojen kanssa ovat vielä kesken.

Palkankorotukset sopimuksen kahtena ensimmäisenä vuonna ovat noin 1,9 prosenttia ja kolmantena noin 0,9 prosenttia.

Metsäteollisuus ilmoitti viime vuoden lopulla jäävänsä pois työehtosopimustoiminnasta, minkä takia alan työehtosopimukset neuvotellaan jatkossa yritystasolla. Nykyinen sopimuskausi päättyy pääasiassa ensi vuoden alussa.

Sopimus sisältää muutoksia määräaikaisen ja oman työvoiman käyttöön ja liikkuvuuteen. Se mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman käytön myös tietyissä tuotannollisissa tehtävissä.

– Nyt tehty sopimus on tärkeä askel suomalaisen työelämän kehittämisessä ja uudenlaisen sopimuskulttuurin luomisessa. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan vastata paremmin eri liiketoimintojen haasteisiin huomioimalla eri toimialojen ja yksiköiden erityispiirteet, sanoo Stora Enson Suomen maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi tiedotteessa.

Isyys- ja äitiyslomajaksot pitenevät

Stora Enson sopimukseen on kirjattu pidennetty palkanmaksu sairausajalta sekä aiempaa pidemmät isyys- ja äitiyslomajaksot. Perhevapaalla olevilla on jo aiemmin ollut mahdollisuus saada muun muassa sairauskuluvakuutus ja hyödyntää työterveyshuollon palveluja.

– Työvoimakustannukset ovat tärkeä osa kilpailukykyä muun muassa verotuksen, logistiikan ja koulutuksen lisäksi, mutta kilpailukykyä kehitetään myös esimerkiksi toimintamallien, digitalisaation ja tuotantoprosessien kehitystyön, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä investointien kautta, Parvi selvitti.

Stora Enson mukaan neuvottelut ovat sujuneet rakentavasti myös muiden ammattiliittojen kanssa. Yhtiön tavoite on päästä neuvotteluratkaisuun kaikkien ammattiliittojen kanssa hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Tapaamisia tiuhaan tahtiin

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala antoi Stora Enson neuvottelijoille tunnustusta ammattimaisesta asenteesta ja hyvästä hengestä.

– On tärkeää, että yhtiö tunnustaa ay-liikkeen ja sen sopimusoikeuden, Vanhala sanoi tiedotteessa.

Vanhala kertoi STT:lle, että neuvottelut etenivät sujuvasti ja työnantajapuolen neuvottelijat olivat hyvin valmistautuneita. Tapaamisia tarvittiin kuitenkin noin 20, joten prosessi vaati melko lailla töitä. Muiden työnantajayhtiöiden kanssa jatketaan kaiken aikaa.

– Meillä käy joka päivä yhtiöitä täällä ja tavoite on, että marraskuun lopulla olisi kaikki sopimukset valmiit.

Vanhalan mukaan kaikki neuvottelut ovat tähän mennessä sujuneet kaikkien yritysten kanssa rakentavassa hengessä. Yrityskohtainen neuvottelu kuitenkin vaatii enemmän työtä.

– Kun ennen tehtiin yksi sopimus, niin se oli kuin olisi juossut yhden kymppitonnin. Nyt juostaan se neljäkymmentä kymppitonnia, Vanhala kuvasi.

Stora Enso on ensimmäinen metsäyhtiö, jonka kanssa Paperiliitto solmii yrityskohtaisen sopimuksen. Tilanne on sitä vastoin jumissa UPM:n kanssa, sillä se on ilmoittanut haluavansa solmia Paperiliiton kanssa viisi erillistä sopimusta eri liiketoiminta-alueille. Paperiliitto ei ole tähän suostunut.

Nina Törnudd

STT

