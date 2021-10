Stora Enso selvittää suljetun paperikoneen muuntamista kartongille Oulussa – yhtiön tulos parani kohisten, liikevaihto nousi lähes neljänneksen

Metsäyhtiö Stora Enso kertoo käynnistävänsä Oulussa esiselvityksen mahdollisuudesta muuntaa käytöstä poistettu paperikone pakkauskartonkilinjaksi. Oulun toinen paperikone on jo muutettu kartongille.

Lisäksi Stora Enso aikoo investoida 97 miljoonaa euroa kartonkituotannon laajentamiseen Skoghallissa Ruotsissa.

– Oulussa ensimmäisen muunnetun linjan tuotannon käynnistäminen on onnistunut erinomaisesti, kertoo Stora Enson pakkausmateriaaliyksikön johtaja Hannu Kasurinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa tehdas on saavuttamassa täyden tuotantokapasiteetin ja on täyttänyt tuotteen laatuvaatimukset sekä osoittautunut kannattavaksi odotettua aikaisemmin. Tuotanto käynnistyi tämän vuoden alussa.

Stora Enso arvioi, että toinen linjamuutos parantaisi Oulun tehtaan joustavuutta ja kilpailukykyä. Etuina olisi parempi sellun saatavuus, säästöt kiinteissä ja muuttuvissa kustannuksissa ja mahdollisuus tehtaan vieressä olevan sataman syväväylän hyödyntämiseen.

Esiselvityksen on määrä valmistua ensi vuoden alkupuolella.

Investointi Skoghalliin edistää puolestaan kasvua esimerkiksi nestepakkauskartonkien ja päällystettyjen valkaisemattomien kartonkien markkinoilla. Laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Sen sijaan Stora Enso on päättänyt luopua aiemmasta suunnitelmastaan laajentaa Skoghallin tehtaan sellutuotantoa.

Kuluttajapakkausmateriaalien markkinakysyntä on kasvussa muun muassa verkkokaupan lisääntymisen vuoksi. Stora Enson mukaan yhtiö kuuluu maailman johtaviin kuluttajapakkausmateriaalien valmistajiin.

Nollatoleranssi kilpailunvastaiseen toimintaan

Euroopan komissio on tehnyt yllätystarkastuksia useisiin EU:n jäsenmaissa sijaitsevien yhtiöiden toimitiloihin. Komissio on ilmoittanut huolensa siitä, että sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat voineet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä.

Suomessa tarkastuksissa ovat kertoneet olevansa mukana ainakin UPM, Stora Enso ja Metsä Fibre.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei voi kommentoida tutkintaa, koska se on erittäin luottamuksellinen.

Hän kuitenkin painotti, että tutkinta ei tarkoita sitä, että yhtiöt olisivat syyllistyneet kilpailuoikeussääntöjen vastaiseen toimintaan tai että syytöksiä olisi tulossa.

– Yhtiönä meillä on nollatoleranssi kilpailuoikeussääntöjen vastaiseen toimintaan, Bresky sanoi.

Kuluttajakartongeissa liikevoitto hurjassa kasvussa

Stora Enson kuluttajakartonkiyksikön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 28 prosenttia 988 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoitto kohosi puolestaan 37 prosenttia 153 miljoonaan euroon.

Toimitukset lisääntyivät 16 prosenttia, mikä suhteutettuna liikevaihtoon merkitsee sitä, että Stora Enso sai kartongeistaan aiempaa paremman hinnan.

Koko yhtiön operatiivinen liiketulos nousi heinä-syyskuussa 410 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 175 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 24 prosenttia noin 2,6 miljardiin euroon.

Tulosparannus johtuu yhtiön mukaan korkeammista hinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Pakkausmateriaali- ja puutuoteyksikköjen liikevaihdot ylsivät kaikkien aikojen ennätykseen.

– On palkitsevaa nähdä vakaata liikevaihdon kasvua kaikilla strategiamme painopistealueilla, kertoo toimitusjohtaja Annica Bresky tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös Biomaterials-yksikön liikevaihto kohosi kolmannen neljänneksen ennätykseen, mutta maailmanlaajuiset logistiset häiriöt kumosivat osittain korkeampien hintojen vaikutusta.

Biomaterials-yksikkö sisältää muun muassa Stora Enson sellutehtaat. Yksikön liikevaihto nousi 40 prosenttia ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Operatiivinen liiketulos nousi peräti 28 prosenttiin liikevaihdosta.

Paperitehtaat tukevasti tappiolla

Bresky kertoo, että paperiyksikön vuosineljännekseen vaikuttivat merkittävästi Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden sulkemiset. Kun uudelleenjärjestely saadaan päätökseen, papereiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin 10 prosenttia.

– Jo nyt on nähtävissä divisioonan jäljelle jäävän liiketoiminnan parantunut kilpailukyky, Bresky arvioi.

Paperiyksikön operatiivinen liiketulos sukelsi kuitenkin heinä-syyskuussa 31 miljoonaa euroa tappiolle. Vuosi sitten tappiota kertyi 16 miljoonaa euroa. Liikevaihto vajosi kuusi prosenttia 441 miljoonaan euroon.

Antti Autio

STT

