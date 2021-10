STT:n selvitys: Leviämisvaiheen alueilla ei ole valmisteilla uusia koronarajoituksia

Koronaepidemian vakavimmilla eli leviämisvaiheen alueilla ei ole valmisteilla uusia koronarajoituksia. STT kysyi asiaa kaikista leviämisvaiheessa olevista sairaanhoitopiireistä. Näitä ovat Varsinais-Suomi, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Vaasa ja osa Hus-alueesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiistaina Ylellä, että alueellisten rajoitusten käyttöönottoa pitäisi harkita etenkin alueilla, joissa sairaalahoidon kapasiteetti on vaarantunut koronan vuoksi. Mahdollisia keinoja olisivat esimerkiksi etätyösuositus ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoittaminen.

Varhila ei maininnut nimeltä mitään sairaanhoitopiiriä, mutta viime viikkoina on herännyt huolta sairaanhoidon riittävyydestä, kun koronapotilaiden määrä on ollut kasvussa.

Infektioylilääkäri Juha Salonen Vaasan sairaanhoitopiiristä katsoo, ettei vastuuta koronatilanteesta voi ulkoistaa vain alueille. Myös valtiovallan olisi puututtava tilanteeseen. Hänen mukaansa syytä olisi harkita muun muassa ravintolarajoituksien tiukentamista uudelleen.

– Kun pandemia pahenee koko maassa ja sairaanhoidon kuormitus alkaa olla tukalassa tilassa, niin kyllä tässä tarvittaisiin myös valtiovallan toimia. Koko Etelä-Suomihan on aika vaikeassa epidemiatilanteessa, Salonen sanoo.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla on voimassa valtioneuvoston määräämät ravintolarajoitukset.

Vaasan tilannetta Salonen kuvaa kohtuulliseksi ja sairaalakuormitusta siedettäväksi. Uusia alueellisia rajoitustoimia ei toistaiseksi ole valmisteilla.

”Selvä virheliike alkukesästä”

Laajamittaisesta pandemian torjunnasta on Suomessa siirrytty koronastrategian mukaisesti alueelliseen tartuntaryppäiden sammutukseen. Uusia rajoituksia pohdittaessa keskeisiä mittareita ovat esimerkiksi sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä, taudin ilmaantuvuus sekä rokotuskattavuus.

Salosesta oli selvä virheliike, kun alkukesästä lähdettiin purkamaan rajoituksia ja sallimaan isot tapahtumat tilanteessa, jossa epidemia ei ollut vielä rauhoittunut ja rokotuskattavuus oli riittämätön.

Myös johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomesta katsoo, että olisi ollut järkevämpää purkaa valtakunnallisia rajoituksia hitaammin kuin mitä nyt on tehty ja odottaa sitä, että koronarokotusten kattavuus nousisi tavoiteltuun 80 prosenttiin.

Varsinais-Suomessa sairaalakuormitus on pienentynyt muutaman viikon takaisesta puoleen, ja myös ilmaantuvuusluku on laskevalla käyrällä.

– Toki olen edelleen kohtuullisen huolissani siitä, mihin mahdollisesti vielä voimme joutua, mutta tilanne ei nähdäkseni nyt ole sellainen, että meillä olisi tarvetta lähteä yhteiskuntaa uudelleen sulkemaan, hän sanoo.

Muun muassa alueellinen maskisuositus on Varsinais-Suomessa jo THL:n suositusta tiukempi, ja maskin käyttöä suositellaan yhä kaikille yli 12-vuotiaille koululaisille.

”Tarvitsisi olla erittäin huono tilanne”

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä koronatilanne jatkuu vakavana, ja alueellinen koronaryhmä keskusteli keskiviikkona pitkään keinoista puuttua tilanteeseen, mutta mitään tepsiviä uusia rajoitustoimia ei löydetty, kertoo johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Pääkaupunkiseudulta kerrotaan, että uusia toimia harkitaan alueella, jos sairaalahoidon kuormitus yhä kasvaa.

– Kyllä me tämän logiikan ymmärrämme oikein hyvin. Se on meillä täälläkin ongelma, kun tehohoitokapasiteetin ylärajat paukkuvat, sanoo koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Päijät-Hämeessä tartuntamäärät nousivat pari viikkoa sitten ennätystasolle ja viikko sitten sairaalakuormituskin nousi huippuunsa. Alueen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen mukaan aluehallintoviraston kanssa käytiin keskusteluja rajoitusten tarpeesta, mikäli tautitilanne olisi jatkunut huonona. Rajoituksia harkittiin ensimmäiseksi korkean riskin tapahtumiin.

– Meille tuli vahva käsitys, että käytännössä olisi erittäin vaikea saada muotoiltua oikein kohdennettu, juridisesti pitävä ja tartuntatautilain mukainen rajoitus. Tarvitsisi olla erittäin huono tilanne, että saisi esimerkiksi juridisesti sitovia kokoontumisrajoituksia voimaan, Nieminen sanoo.

Sairaalatilanne alkoi Päijät-Hämeessä viime viikolla parantua, joten uusiin rajoituksiin ei jouduttu.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä katsotaan, että uusille toimille voisi olla nyt vaikeaa saada nyt hyväksyntää.

– Kun olemme menossa parempaan suuntaan, voi olla vaikea saada ihmiset hyväksymään uusia rajoitustoimia ilman, että pystymme osoittamaan, että ne ovat nimenomaan oikeasuhtaisia ja välttämättömiä tässä tilanteessa, Pietilä sanoo.

”Yhteiskuntaa pitäisi avata rokotettujen ehdoilla”

Helsingin pormestari Vartiainen uskoo, että taitavasti toimien rajoituksille voidaan löytää oikeudellisesti kestävä perustelu. Hän ei suostu ennakoimaan, minkälaiset toimet tulisivat pääkaupunkiseudulla mahdollisesti ensimmäisinä käyttöön.

– Totta kai me olemme lukeneet THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) taulukkoa myös näistä riskitilanteista eli tanssiravintoloista ja klubeista, baareista, karaokebaareista tai sitten sellaisista massakonserteista tai urheilutapahtumista, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että lähtökohtana pidetään sitä, että yhteiskuntaa pitäisi avata rokotettujen ehdoilla.

Keski-Pohjanmaalla alueellinen koronaryhmä korosti muun muassa erilaisten tapahtumien hygieniakäytäntöjä ja muita suosituksia, joilla viruksen leviämistä pyritään estämään. Dabnell luottaa niin sanotun herättelyn tehoon.

– On todella tärkeää muistuttaa ihmisille, että epidemia ei ole ohi.

Tautitilanne ja sairaalakuormitus ovat Keski-Pohjanmaalla olleet muutaman viikon jotakuinkin samalla tasolla. Nykyiset suositukset muun muassa kasvomaskin käytöstä ja etätyöstä jatkuvat edelleen.

Satakunnasta kerrotaan, että uusiin rajoitustoimiin ei ole tarvetta, sillä sairaalahoidon kapasiteetti ei ole ainakaan tällä hetkellä uhattuna.

– Viime viikolla oli sairaalassa hieman kuormittuneempi tilanne, mutta Satakunnassa ei ole ollut sellaista tilannetta, toisin kuin joissain viestimissä on ollut esillä, että Satakunnasta olisi potilaita jouduttu siirtämään muualle kuin tavalliseen tapaan terveyskeskukseen, sanoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Suuren ilmaantuvuuden vuoksi maskin käyttöä suositellaan Satakunnassa jatkamaan käytettäväksi entiseen tapaan julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä aina, kun etäisyyttä ei pystytä pitämään. Etätyösuositus on myös yhä voimassa.

