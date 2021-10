Armeija otti vallan Sudanissa – asevoimien komentaja hajotti maan johtoelimet

Sudanin siirtymä kohti demokratiaa otti takapakkia maanantaina, kun maassa tapahtui sotilasvallankaappaus. Vallan otti haltuunsa Sudanin armeijan komentaja ja maata johtavan siirtymäajan neuvoston johtaja Abdel Fattah al-Burhan, joka kertoi lakkauttavansa sekä neuvoston että siirtymähallituksen ja julistavansa maahan hätätilan.

– Korjataksemme vallankumouksen suunnan olemme päättäneet julistaa kansallisen hätätilan, al-Burhan sanoi televisioidussa puheessa.

Al-Burhan ilmoitti muodostavansa maahan ”pätevän” hallituksen ja kertoi Sudanin noudattavan jatkossakin allekirjoittamiaan kansainvälisiä sopimuksia.

Sotilaat pidättivät maanantaina siirtymäneuvoston siviilijäseniä sekä siirtymähallituksen ministereitä. Pidätettyjen joukossa on tiedotusministeriön mukaan myös maan pääministeri Abdalla Hamdok.

Pohjois- ja Keski-Afrikassa Sahelin alueella sijaitsevassa Sudanissa on ollut meneillään siirtymä demokratiaan siitä lähtien, kun armeija syrjäytti maata kolme vuosikymmentä johtaneen diktaattori Omar al-Bashirin keväällä 2019 laajojen mielenosoitusten päätteeksi.

44 miljoonan asukkaan maata on elokuusta 2019 lähtien johtanut siirtymäajan neuvosto, jossa on sekä siviilijäseniä että armeijan edustajia. Siirtymäajan jälkeen Sudanista olisi tarkoitus tulla kokonaan siviilien johtama demokratia.

Sotilaat surmasivat mielenosoittajia

Tiedotusministeriön mukaan pääministeri pidätettiin ”sen jälkeen, kun hän kieltäytyi osallistumasta vallankaappaukseen”. Pidätetyt on viety tuntemattomaan paikkaan, ministeriö kertoi lausunnossaan.

Pääministeri kehotti omassa lausunnossaan sudanilaisia ”protestoimaan kaikin mahdollisin rauhanomaisin keinoin – ottaakseen vallankumouksensa takaisin varkailta”.

Pääkaupunki Khartumin kaduille kokoontui mielenosoittajia vastustamaan sotilaiden toimintaa. Tiedotusministeriön mukaan sotilaat ampuivat laukauksia mielenosoittajia kohti armeijan päämajan lähellä. Paikallisen lääkäriliiton mukaan kolme ihmistä kuoli sotilaiden luoteihin ja yli 80 haavoittui.

Sotilaat ovat tiedotusministeriön mukaan tunkeutuneet myös valtion tv- ja radioyhtiön tiloihin ja pidättäneet joukon työntekijöitä Omdurmanin kaupungissa. Valtion tv-kanavalla on lähetetty isänmaallisia lauluja.

Pääkaupunkiin johtavat päätiet ja sillat on uutistoimisto AFP:n mukaan katkaistu. Internetyhteyksissä kerrotaan olevan katkoksia ympäri maata.

Yhdysvallat katkaisi rahahanat

Muun muassa YK on tuominnut hallinnon edustajien pidätykset.

– Tuomitsen käynnissä olevan sotilasvallankaappauksen Sudanissa. Pääministeri Hamdok ja kaikki muut pidätetyt täytyy vapauttaa välittömästi, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi Twitterissä.

Afrikan komission puheenjohtaja Moussa Faki Mahamat vaati Sudanin armeijan ja siviilien välille välittömästi keskusteluyhteyttä.

Yhdysvaltojen Afrikan sarven erikoislähettiläs Jeffrey Feltman kommentoi Yhdysvaltojen olevan ”syvästi huolissaan” sotilasvallankaappaukseen viittaavista tiedoista.

Yhdysvallat kertoi jäädyttävänsä 700 miljoonan dollarin suuruisen avustusrahan Sudanille vallankaappauksen takia ja peräänkuulutti siviilihallituksen palauttamista. Ulkoministeriön edustajan Ned Pricen mukaan avustuspaketin tarkoitus oli tukea demokraattista siirtymää.

– Me seisomme Sudanin kansan rinnalla. Kansa on ilmaissut selvästi halunsa, että demokraattinen siirtymä jatkuisi. Me tuemme sitä ja asetamme tarvittaessa vastuuseen ne, jotka ovat näiden epädemokraattisten toimien takana, Price sanoi.

Sudan oli pitkään Yhdysvaltain vihollinen, mutta al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen maat ovat lämmitelleet suhteitaan, ja Yhdysvallat on alkanut tukea Sudania taloudellisesti.

Pricen mukaan Yhdysvalloilla ei ollut etukäteen tietoa armeijan aikeista kaapata valta.

Myös Arabiliitto ja EU ovat ilmaisseet huolensa maanantain tapahtumista.

Vallankaappausyritys syyskuussa

Siirtymäajan hallitus kertoi noin kuukausi sitten kukistaneensa vallankaappausyrityksen. Hallituksen mukaan kaappausyrityksen takana oli Bashirin tukijoita. Hallinnon siviilijäsenten ja armeijan edustajien väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään syyskuun vallankaappausyrityksen jälkeen.

Sudanese Professionals Association -ryhmä on tuominnut maanantain tapahtumat, joita se kutsuu vallankaappaukseksi ja vaatinut kansalaistottelemattomuutta. Ryhmä aloitti vuonna 2019 mielenosoitukset, joiden päätteeksi al-Bashir luopui vallastaan.

Pääministeri Hamdok on kuvannut siirtymähallinnon jakolinjoja ”pahimmaksi ja vaarallisimmaksi kriisiksi”, joka vallan siirtymää uhkaa.

Viime viikolla kymmeniä tuhansia ihmisiä marssi kaduilla tukeakseen täyttä vallansiirtoa siviilihallinnolle. Marssit olivat vastaveto armeijan valtaan paluuta kannattaneelle istumamielenosoitukselle, joka jatkui presidentinlinnan ulkopuolella pääkaupunki Khartumissa useita päiviä.

Pääministeri kiisti lauantaina huhut, joiden mukaan hän olisi suostunut hallituskokoonpanon uudelleenjärjestelyyn.

