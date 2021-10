Sudanin pidätetty pääministeri palautettiin kotiinsa – pidettiin aiemmin vallankaappauksen tehneen armeijan komentajan luona

Maanantaina pidätetty Sudanin pääministeri Abdalla Hamdok on palautettu omaan kotiinsa, kertovat sotilaslähteet AFP:lle.

Aiemmin tiistaina Sudanin armeijan komentaja Abdel Fattah al-Burhan kertoi, että pääministeriä pidetään komentajan kodissa. Al-Burhan kertoi ennen pääministerin palauttamista omaan kotiinsa tämän olevan hyvässä kunnossa.

Sudanin armeija kaappasi vallan maanantaina. Armeijan komentaja ja maata johtanutta siirtymäajan neuvostoa johtanut al-Burhan kertoi lakkauttavansa sekä neuvoston että siirtymähallituksen ja julistavansa maahan hätätilan.

Sotilaat pidättivät maanantaina pääministeri Hamdokin sekä useita muita siirtymähallituksen ministereitä ja siirtymäneuvoston siviilijäseniä.

Pääkaupunki Khartumin kaduille kokoontui maanantaina mielenosoittajia vastustamaan vallankaappausta ja sotilaiden toimia. Mielenosoitukset jatkuivat yön yli tiistaille.

Maanantaina sotilaat ampuivat laukauksia mielenosoittajia kohti armeijan päämajan lähellä. Mielenosoittajia on kuollut ainakin neljä ja yli 80 on haavoittunut.

Pääkaupunkiin johtavia pääteitä ja siltoja on katkaistu, ja internet-yhteyksissä on kerrottu olevan katkoksia ympäri maata. Myös lentoliikenne Khartumin lentokentälle on keskeytetty tämän viikon lauantaihin saakka.

Kansainvälinen yhteisö tuomitsee, vaatii pääministerin vapauttamista

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi vallankaappauksen ja vaati pääministerin vapauttamista heti. YK:n tuvallisuusneuvosto piti hätäkokouksen Sudanin vallankaappauksen takia myöhään tiistai-iltana Suomen aikaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kertoi tiistaina, että Yhdysvallat vaatii siviilihallituksen välitöntä palauttamista sekä pidätetyn pääministerin vapauttamista.

Yhdysvallat on ollut Sudanin suurimpia tukijoita sen jälkeen, kun kolme vuosikymmentä vallassa ollut diktaattori Omar al-Bashir syrjäytettiin keväällä 2019. Valta siirtyi demokraattisiin muutoksiin tähtäävälle siirtymäajan neuvostolle saman vuoden elokuussa.

