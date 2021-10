Suojelumetsäalueella Sodankylässä saa kaivaa kultaa koneellisesti – KHO hylkäsi saamelaiskäräjien valituslupahakemuksen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tiistaina antamallaan päätöksellä hylännyt saamelaiskäräjien valituslupahakemuksen, joka koski pienimuotoiseksi luonnehdittua koneellista kullankaivua Sodankylässä. Kullankaivuualue sijaitsee Riskaskama-Kokkovaara-Suksivaaran suojelumetsäalueella, joka on perustettu Metsähallituksen päätöksellä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) katsoi päätöksessään vuonna 2019, että suojelumetsää ei ole suojeltu lailla sillä tavoin, että se suoraan estäisi koneellisen kullankaivuun alueella.

Metsähallituksen mukaan suojelumetsä on arvioitu arvokkaaksi vanhan metsän kokonaisuudeksi alueella olevien puuston luonnontilaisten rakennepiirteiden ja elinympäristöjen sekä lajihavaintojen perusteella.

Aluehallintoviraston mukaan kullanhuuhdontasuunnitelmassa on kyseessä pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, jossa maata kaivetaan enintään 490 kuutiometriä vuodessa 45 toimintapäivänä. Kullanhuuhdontakausi ajoittuu kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Neljä suunniteltua kullanhuuhdonta-aluetta ovat kukin noin seitsemän hehtaarin kokoisia. Avin mukaan ilmoituksen tekijä voi harjoittaa koneellista kullankaivua ilman ympäristölupaa suunnitelluilla kullanhuuhdonta-alueilla.

Melua aiheuttavat työt on alueella toimivan paliskunnan poroisännän tai hänen valtuuttamansa ilmoituksesta keskeytettävä lyhytaikaisesti porojen kuljetusta varten, määräsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi saamelaiskäräjien valituksen aluehallintoviraston päätöksestä. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta ei oleellisesti heikennä mahdollisuuksia harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja saamelaisten kotiseutualueella tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria.

Kun korkein hallinto-oikeuskaan ei myöntänyt valituslupaa, aluehallintoviraston päätös jää voimaan.

Elina Korkee

STT

