Suomen huoltamot siirtymässä dieselin talvilaatuun – Neste pidensi viikolla kesädieselkautta etelässä

Suomen huoltoasemat ovat vaihtamassa ja osin jo vaihtaneet säiliöihinsä dieselin talvilaadun. Dieselistä on käytössä erikseen talvilaatu, koska kesädiesel ei kestä kovaa pakkasta sakkautumatta.

Nesteeltä kerrottiin maanantaina, että sen kevyen liikenteen huoltoasemat aloittivat muutoksen talvilaatuun jo 5. lokakuuta linjan Vaasa-Jyväskylä-Kuopio-Ilomantsi pohjoispuolella.

– Tuon linjan eteläpuolella muutosta siirrettiin (suunnitellusta) viikolla eteenpäin lämpimän sään vuoksi. Etelässä siirrytään Futura Dieselin talvilaatuun 2. marraskuuta alkaen. Uusiutuvan Neste My -dieselin muutos talvilaatuun alkaa etelässä tämän viikon tiistaina, kertoi Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen sähköpostitse.

Nesteen arktisen dieselin jakelu alkaa pohjoisessa erikseen nimetyillä noin kymmenellä asemalla 7. joulukuuta alkaen.

S-ryhmään kuuluva ABC-huoltoasemien ketju puolestaan on siirtymässä paraikaa Vaasan pohjoispuolella dieselin talvilaatuun. Etelässä kesädiesel poistuu ABC-asemien säiliöistä marraskuun alussa.

ABC muistutti, että sen kesädiesel kestää pakkasta 10 ja 20 pakkasasteen välisiin lämpötiloihin asti.

Kotkan seudulla toimivasta pienestä alan yrityksestä Risto Rämästä kerrottiin, että se myy toistaiseksi vielä dieselin kesälaatua.

STT ei tavoittanut maanantaina dieselvaihtoa kommentoimaan St1:tä, joka operoi Pohjoismaissa myös Shellin huoltoasemia. Myöskään Teboilin viestintää ei tavoitettu.

Aja tankki liki tyhjäksi ennen vaihdosta

Huoltamoilta korostetaan, että syystalvella ennen ensimmäistä tankkausta talvidieselillä on syytä ajaa tankki lähes tyhjäksi. Näin kesädieseliä jää vain vähän sekoittumaan tankissa talvilaatuun.

Suhteellisen pienikin määrä kesädieseliä heikentää talvilaadun sekaan jäädessään tankillisen pakkaskestävyyttä. Tässä on syytä olla tarkka etenkin silloin, jos ajaa melko vähän: yksi dieseltankillinen voi kestää pitkään, ja sillä voi päästä liki tuhannen kilometrin matkan.

