Suomessa todettu 312 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa olevien määrä vähentynyt hieman

Suomessa on raportoitu 312 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 605 tartuntaa, mikä on 707 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisen kahden viikon tartunnoista noin 70 prosenttia on todettu alle 40-vuotiailla.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 152 099 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on nyt 137 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Alueellisesti suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Suomen (238) ja Päijät-Hämeen (235) sairaanhoitopiireissä. Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Ahvenanmaalla (17), Itä-Savossa (23) ja Pohjois-Karjalassa (29).

Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Sairaalahoidossa kymmenen vähemmän kuin maanantaina

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa yhteensä 208 potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt maanantaista kymmenellä. Tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt maanantaista yhdellä potilaalla.

THL päivittää sairaalahoidon tilannetta seuraavan kerran perjantaina.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu viidestä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 133.

80 prosentin rokotekattavuus neljän prosenttiyksikön päässä

Kaksi koronarokotusta on Suomessa saanut jo 76 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, THL kertoo. Toisen rokotusannoksen saaneita on nyt noin 3,72 miljoonaa.

Valtioneuvoston asettama 80 prosentin rokotuskattavuustavoite toisen rokotteen osalta on tällä hetkellä neljän prosenttiyksikön päässä. Tavoiteltuun rokotuskattavuuteen päästäisiin, jos vielä noin 200 000 henkilöä saisi Suomessa toisen koronarokotteen.

Vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut 84,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ensimmäisen annoksen on saanut yli 4,15 miljoonaa ihmistä.

Avi määrää pakolliset terveystarkastukset Helsinki Shipyard Oy:n telakan yli tuhannelle työntekijälle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Helsinki Shipyard Oy:n telakan yli tuhannelle työntekijälle koronatilanteen vuoksi.

Aluehallintoviraston mukaan tänä syksynä telakalla on todettu lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja.

Epidemia on todettu yhdeksi laajimmista työyhteisön kautta levinneistä tartuntaketjuista Helsingissä koko pandemian ajalta.

Tarkastusten osana voidaan ottaa koronatesti. Testauksella pyritään saamaan telakan epidemiatilanne hallintaan ja katkaisemaan tartuntaketjut.

Terveystarkastukset järjestää Helsingin kaupunki.

Telakan epidemian hallinnassa haasteita työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi

Suurin osa telakalla työskentelevistä on alihankintayhtiöiden työntekijöitä. Aluehallintoviraston mukaan epidemian hallinta on ollutkin haasteellista telakan suuren alihankkijamäärän ja työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi.

Myös matalan rokotuskattavuuden maista tulleiden työntekijöiden määrä on hankaloittanut tilanteen hallintaa.

– Pakollisilla terveystarkastuksilla tavoitellaan erityisesti sitä, että uusien työntekijöiden koronavirustartunnat saataisiin tietoon mahdollisimman aikaisin ja tartuntaketjut katkaistua siten ennen niiden laajempaa leviämistä, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiedotteessa.

Päätös pakollisista terveystarkastuksista perustuu tartuntatautilakiin ja on voimassa huomisesta alkaen tammikuun loppuun asti.

Aluehallintoviraston mukaan pakollisia terveystarkastuksia telakalla tulee voida jatkaa, kunnes epidemia on saatu hallintaan.

Aiemmin tässä kuussa aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia myös Satakunnassa Rauman telakalle ja Varsinais-Suomessa Turun telakan työmaille.

Elias Peltonen

STT

