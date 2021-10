Suomi harmaantuu vauhdilla

Väestöennusteet povaavat surkeaa kuvaa Suomen lähitulevaisuudelle. Väkiluku kääntyy laskuun, ja Suomi harmaantuu hyvää vauhtia.

Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan väkiluku kasvaa kahden vuosikymmenen päästä enää Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Koko maan väkiluku lähtee laskuun vuonna 2034.

Ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä alle 15-vuotiaiden suomalaisten määrä on romahtanut yli 100 000:lla nykyisestä. Koko Suomi on siirtymässä tielle, joka Salossa on ollut valitettavan tuttu.

Kuolleisuus on jo pitkään ollut koko maassa suurempaa kuin syntyvyys. Kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän vuonna 2016.

Viime vuosina on puhuttu vauvabuumista, ja korona-aika on jopa hieman lisännyt syntyneiden määrää. Väestöennuste palauttaa kuitenkin mittasuhteet tylysti raameihin. Mitään pysyviä muutoksia syntyvyyden nousuun ei ole näkyvissä.

Suomessa oli elokuun lopussa runsaat noin 5 545 000 ihmistä. Suurimmillaan tähän voi tulla noin 58 000 ihmistä lisää. Sen jälkeen suunta on alaspäin.

Suomen väkiluku on kasvanut jo usean vuoden ajan pelkästään maahanmuuton varassa. Ennusteen mukaan Suomi saa muuttovoittoa ulkomailta kuluvana vuotena noin 20 000 henkilöä ja jatkossa noin 15 000 henkilöä vuosittain.

Väestönmuutos tulee kärjistämään myös alueellisia eroja maakuntien sisällä yhä voimakkaammin. Lapsimäärän väheneminen heijastuu muun muassa koulutukseen.

Ensin vaikutukset näkyvät peruskouluissa, ensi vuosikymmenellä toisella asteella ja sitten korkeakouluissa. Vuonna 2040 vaikutukset tuntuvat jo työelämässä.

Väestöennusteen viestit ovat karua luettavaa. Hetkellisen vauvabuumin ei saa antaa vaikuttaa niin, että suljetaan silmät todelliselta väestökehitykseltä.

Suomi harmaantuu ja väki vähenee tasaista tahtia. Tämän tiedon perusteella on suunniteltavat toimenpiteet, miten tulevaisuudessa selviydytään parhaalla mahdollisella tavalla.

Väestökehityksestä huolimatta Suomella on hyvät edellytykset jatkaa hyvinvointivaltiona tulevaisuudessakin. Se kuitenkin edellyttää, että osaamme tehdä oikeita ratkaisuja ja sopeutua mahdollisimman hyvin tulevaan väestökehitykseen. Toiveajattelulle ei ole sijaa.