Suomi-poika seikkailee illuusioiden maailmassa – Renny Harlin avautuu Hollywood-elämästään muistelmissa

Renny Harlinin perjantaina julkaistava elämäkerta kertoo Hollywoodissa ja Kiinan elokuvateollisuudessa uraa tehneen ohjaajan tarinaa elokuva kerrallaan. Helsingin Sanomien elokuvatoimittajan Veli-Pekka Lehtosen kirjoittamassa teoksessa katse on viihdebisneksen käytännöissä kulissien takana.

Tilinpäätös kirja ei ole, Harlin kertoo etäyhteydellä Lontoosta.

– En missään tapauksessa koe, että kirja olisi testamenttini ja istuisin nyt naimisiin menneenä miehenä kotona, Harlin kuvailee.

– Kirja kertoo, mitä on tähän asti tapahtunut.

Harlinin viimeisimpien elokuvien joukossa on hänen pienimpiä tuotantojaan sitten 1980-luvun. Hän kävi viime vuonna kotimaassaan kuvaamassa uransa ensimmäisen suomenkielisen elokuvan, Luokkakokous 3:n.

Nyt hän viimeistelee Lontoossa elokuvaa Refuge, ja lähikuukausina pitäisi alkaa agenttiseikkailun The Bricklayer kuvaukset Kreikassa. Siitä Harlin lupaa suurinta elokuvaansa pitkään aikaan.

– Monen kymmenen miljoonan euron leffa. Neuvottelut päätähden kanssa ovat käynnissä, ja sopimus tehdään toivottavasti parin viikon sisällä.

Harlin, 62, meni kesällä naimisiin Johanna Kokkilan, 27, kanssa.

– Kun lähdin Veli-Pekan kanssa ideoimaan kirjaa pari vuotta sitten, halusin julkaisun ajoittuvan johonkin merkittävään tapahtumaan. Ajattelin, että se on jotain elokuviin liittyvää, Harlin sanoo.

Hän ei olisi voinut arvata olevansa julkaisun hetkellä naimisissa.

– Tapasin ihmisen, jota olen odottanut koko elämäni. Se muutti elämänarvoni, kuten lehtien palstoilta on voitu lukea.

Kuin karkkikaupassa

Tammen kustantama, muistelmamuotoon kirjoitettu Ainutlaatuinen elämäni on tarina miehestä, joka haluaa tehdä erilaisia elokuvia, kuin mihin Suomessa on totuttu. Alku on vaikea, kun kylmää sotaa heijasteleva toimintaelokuva Jäätävä polte saa Suomessa kalsean vastaanoton ja joutuu poliittiseen sensuuriin.

Jalan saaminen oven väliin Hollywoodissa vie aikansa, mutta nousukiito on sitä rajumpi. Harlin tekee hitit Die Hard 2:n ja Cliffhangerin ja rakastuu vaurauden merkkeihin.

– Totta kai olen kasvanut siitä, Harlin sanoo.

Nyt hän painottaa Ferrari-ostosten ja muun näyttämisen olleen tietoisia valintoja.

– Ne olivat palkintoja itselleni. Minulla oli suhtkoht vaatimaton lapsuus.

– Olin kuin lapsi, joka menee karkkikauppaan tai jäätelökioskille. En koe, että muutuin ylimieliseksi tai isottelin, mutta minulla oli rockstara-fiilis.

Kun kirjassa siteerataan tuottaja Bob Shayea, joka kuvailee äkkimenestyksen johtaneen Harlinissa narsismiin, tämä itse kuittaa, ettei osaa sanoa, mitä Shaye tarkoittaa.

Virheitä kirjan kertoja ei juuri tee, paitsi kilpa-autoelokuvan Driven sekä luottaessaan vääriin ihmisiin. Parisuhteissaan Harlin kertoo olleensa aina se, joka jättää.

Ja suhteita riittää. Kuin ohimennen hän listaa kumppaneitaan, usein lyhytaikaisia. Ainakin suhteet Salma Hayekin ja malli Estella Warrenin kanssa ovat jääneet aiemmin paljastamatta.

Cliffhangerin kuvausten aikana Harlin bongaa Playboyn keskiaukeamalta mallin ja järjestää parilla puhelinsoitolla tämän luokseen Italiaan.

– Hän oli mukavaa seuraa yksinäiselle elokuvaohjaajalle, Harlin kuvailee kirjassa.

Ei aikaa nostalgialle

Haastattelut tehtiin pitkälti etänä, kun pandemiakin tuli väliin.

– Otin asenteen, että puhun avoimesti. Puhuin kipeistä asioista, kuten isästäni. Haastattelut olivat kuin terapiasessioita.

1990-luvulla Harlin oli jopa Hollywoodin parhaiten palkattu ohjaaja. Siitä on 30 vuotta, mutta tunteelliselle nostalgialle ei ole aikaa.

– Parhaat työt ovat edessäpäin, Harlin sanoo.

– Tunnen tämän bisneksen hyvin. Ne pysyvät tällä alalla mukana, jotka pystyvät keksimään itsensä uudelleen.

Kalle Kinnunen

STT

Kuvat: