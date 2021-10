Syyttäjät vaativat Cannonball MC -jengiä ja sen alayhdistystä toimintakieltoon

Syyttäjät hakevat Cannonball MC -yhdistyksen ja sen alayhdistys Squad 32:n lakkauttamista, kertoo Syyttäjälaitos tiedotteessa. Kanne on jätetty Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen.

Syyttäjät katsovat kanteessaan, että Cannonball MC toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Alayhdistys myötävaikuttaa syyttäjien mukaan yhdistyksen lainvastaista toimintaa. Syyttäjät katsovat, että Cannonball MC on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

Syyttäjät vaativat molempia yhdistyksiä määrättäväksi väliaikaiseen toimintakieltoon. Vastaajaksi on kanteessa nimetty Cannonball MC:n valtakunnallinen johtaja.

Cannonball MC on vuonna 1991 Helsingissä perustettu jengi, jota viranomaiset pitävät järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Heinäkuussa 2017 jengistä erotettiin ja erosi jäseniä sisäisten erimielisyyksien seurauksena, minkä jälkeen se järjestäytyi uudelleen.

Jengiin kuuluu kymmenen osastoa, minkä lisäksi sillä on alayhdistyksiä.

United Brotherhood määrätty toimintakieltoon jo aiemmin

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti United Brotherhood -ryhmän (UB) ja sen alaisuudessa toimineen Bad Union -ryhmän (BU) lakkautetuksi helmikuussa. Oikeuden mukaan ryhmät olivat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi.

Käräjäoikeus kertoi maaliskuussa, että sen lakkautuspäätöksestä oli valitettu. Valituksen teki UB:n johtaja Tero Holopainen. Näin ollen käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Helsingin hovioikeus määräsi toukokuussa UB:n väliaikaiseen toimintakieltoon vireillä olevan lakkauttamisasian hovioikeuskäsittelyn ajaksi. Väliaikainen toimintakielto koskee myös UB:n alaisuudessa toimineen BU:n toimintaa.

Molempien ryhmien toiminta oli lopetettava heti. Hovioikeus katsoi, että käräjätuomiosta ilmenevillä perusteilla voidaan pitää todennäköisenä, että ryhmät toimivat edelleen vastoin lakia.

Holopainen on kiistänyt, että ryhmän toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus ja vedonnut ryhmän viime vuonna antamaan ilmoitukseen toiminnan lopettamisesta. Käräjäoikeuden mukaan UB:n toiminta ei kuitenkaan ollut loppunut. Keskusrikospoliisin asiantuntijaan vedoten oikeus katsoi, että toiminta oli jatkunut ainakin Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Ylöjärvellä.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: