Taloustieteen Nobelin saivat ekonomistit David Card, Joshua Angrist ja Guido Imbens Yhdysvalloista

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon Alfred Nobelin muistoksi ovat saaneet Yhdysvalloissa elävät ja työskentelevät ekonomistit David Card, Joshua Angrist ja Guido Imbens, kertoo Ruotsin keskuspankki. Voittajista Card on Yhdysvalloissa työskentelevä kanadalainen, Angrist israelilais-yhdysvaltalainen ja Imbens hollantilais-yhdysvaltalainen.

Palkinto myönnettiin kolmikosta Cardille työmarkkinoiden taloustieteeseen liittyvästä työstä. Card on tutkinut vähimmäispalkkojen, maahanmuuton ja koulutuksen vaikutuksia työmarkkinoihin.

Angristille ja Imbensille palkinto myönnettiin tutkimuksista, jotka käsittelevät niin kutsuttuja luonnollisia kokeita, eli taloustieteen teorioiden testaamiseen sopivia tosielämän tilanteita, jotka eivät ole etukäteen suunniteltuja koejärjestelyjä. Palkintoa perusteltiin kaksikon ”metodologisista panoksista kausaalisten suhteiden analysointiin”.

Palkinnon suuruus on 10 miljoonaa kruunua eli noin miljoona euroa. Summasta puolet meni Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä työskentelevälle Cardille ja toinen puoli jaettuna Massachusettsin MIT-yliopiston Angristille sekä Stanfordin yliopiston Imbensille.

Palkintoraadin mukaan kolmikko on edistänyt taloustieteiden empiiristä tutkimusta vallankumouksellisella tavalla.

– He ovat osoittaneet, että on todellakin mahdollista löytää vastauksia tärkeisiin kysymyksiin myös silloin, kun ei voida järjestää satunnaistettua koetta, kertoi Nobel-komitean jäsen Eva Mörk toimittajille palkinnon voittajien julkistustilaisuudessa Tukholmassa.

Yhdysvallat jatkaa ”valenobelin” suvereenia hallintaa

Taloustieteen palkintoa Alfred Nobelin muistoksi kutsutaan yleisesti taloustieteen Nobelin palkinnoksi, vaikka se ei olekaan osa alkuperäistä Alfred Nobelin vuoden 1895 testamenttia. Sen sijaan palkinto perustettiin vuonna 1968 Ruotsin keskuspankin 300-vuotispäivän kunniaksi. Ensimmäistä kertaa taloustieteen palkinto jaettiin vuotta myöhemmin Norjan Ragnar Frischille ja Hollannin Jan Tinbergenille.

Teräväkielisempien kriitikoiden suussa taloustieteen palkintoa on haukuttu ”valenobeliksi”, joka ei kuulu samaan seuraan alkuperäisten viiden palkinnon kanssa. Nobelin testamentissa asetetut viisi alkuperäistä palkintoa jaetaan fysiikasta, kemiasta, lääketieteestä, kirjallisuudesta sekä rauhanpalkinnon muodossa sodanvastaisesta työstä ja kansojen välisen yhteisymmärryksen lisäämisestä.

Voittajat eivät rikkoneet palkinnon perinteitä, sillä talouden Nobelin voittajien kerhoa ovat tähän asti dominoineet ylivoimaisesti yhdysvaltalaismiehet. Voittajien joukossa on vain kaksi naista.

Talousnobelistien joukkoon lukeutuu myös Yhdysvalloissa taloustieteen professorina työskennellyt suomenruotsalainen ekonomisti Bengt Holmström, joka pokkasi palkinnon vuonna 2016 yhdessä brittiläis-yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Oliver Hartin kanssa.

Lassi Lapintie

STT

