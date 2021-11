Talvirenkaat on vaihdettava maanantaina autoon, jos keli niin vaatii

Talvirengaskausi käynnistyy maanantaina. Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa marraskuun 1. päivän ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Kitkarenkaiden käytölle ei ole rajoituksia, joten ne voi vaihtaa alle hyvissä ajoin ennen liukkaita kelejä.

Talvirengaspakko muuttui keliperusteiseksi viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleessa tieliikennelaissa. Lisäksi laissa rajattiin nastarenkaiden käyttöaikaa kevätkaudella. Uuden lain myötä autoilijoiden on seurattava ajo-olosuhteita entistä tarkemmin.

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut vähentää nastarenkaiden tarpeetonta käyttöä ja haittavaikutuksia.

Traficomin teettämän kaksivuotisen tutkimuksen mukaan autoilijat tuntevat uudet rengasmääräykset melko hyvin. Myöskään kesärenkaiden käyttö talvella ei näytä yleistyneen uuden tieliikennelain myötä. Tutkimuksessa huomautetaan kuitenkin, että olosuhteet seurantajaksolla olivat säiden ja koronapandemian vuoksi varsin poikkeuksellisia, eikä tutkimustuloksista kannata tehdä sen vuoksi liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/renkaatkelinmukaan.palvelee.fi/tiedostot/Tieliikennelain_uudistuksen_vaikutus_talvirenkaiden_kayttoon_Traficom_10-2021.pdf

STT

