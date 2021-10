Tampereen Uros Live -areenan nimi muuttuu – kiinteistöyhtiö irtisanoo nimisopimuksen teknologiayhtiön epäselvyyksien takia

Tampereen monitoimiareenan hallitus on päättänyt irtisanoa areenan nimisopimuksen teknologiayhtiö Uroksen kanssa, kiinteistöosakeyhtiö tiedottaa. Päätöksen myötä areena jatkaa toimintaansa ainakin toistaiseksi aiemmalla nimellään Tampereen Kannen areena. Syynä päätökseen ovat Uroksen talous- ja muut epäselvyydet, joista STT ja muut mediat ovat kertoneet.

– Uros Oy:n saama julkisuus on liitetty vahvasti ja negatiivisesti myös areenaan. Lisäksi nimikumppanin taloudellisesta asemasta julki tulleet tiedot ovat aiheuttaneet vakavan epäilyn siitä, onko yhtiöllä kykyä vastata nimisopimuksen mukaisista velvoitteistaan jatkossa. Näiden syiden vuoksi areenayhtiö ei näe mahdollisuuksia yhteistyön jatkamiselle, joten tässä tilanteessa päätös on nähdäksemme ainoa oikea, kommentoi areenayhtiön toimitusjohtaja Marko Hurme asiaa tiedotteessa.

Jo syyskuussa STT kertoi, että yhtiön kertomien suurten liikevoittojen takana ei todennäköisesti ole niitä vastaavaa todellista liiketoimintaa. Kun Uros kertoi vuonna 2018 tehneensä 120 miljoonan euron liikevoiton, vuoden päätteeksi konsernin kassa oli lähes tyhjä ja sillä oli 149 miljoonan euron myyntisaamiset. STT:n tietojen mukaan Uros ei tuolloin saanut missään vaiheessa merkittävää kassavirtaa tekemistään sopimuksista, vaan myyntisaamiset vain kerääntyivät ja jatkoivat kasvuaan. STT:n tietojen mukaan konsernin ulkopuolelta tullut voitto kirjattiin yhtiön Hongkongin tytäryhtiön tilinpäätökseen, joka ei ole julkinen.

Business Finland -lainoista maksettu vain korkoja

STT uutisoi aiemmin tässä kuussa, että Uros on lähes kymmenen vuoden aikana maksanut Business Finland -lainoistaan vain korkoja ja yhtiö sai Business Finlandin mukaan miljoonien eurojen kehityslainat ja avustukset väärillä ja salailluilla tiedoilla. Jo pelkkä lainojen maksamatta jättäminen on outoa, sillä yhtiö väittää tehneensä pelkästään vuosina 2017-2019 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa.

Uros sai vuosina 2011-2013 lähes viiden miljoonan euron tuotekehityslainat ja 1,25 miljoonan euron avustuksen silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta. Viime vuoden lopulla Business Finland määräsi rahat välittömästi takaisinmaksettavaksi. Uros on valittanut asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

STT kertoi myös aiemmin lokakuussa, että Urokselta vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Valtiokonttorin, Nordean ja Oulun Osuuspankin velkasaatavat yhtiöltä nousevat korkoineen ainakin yli 15 miljoonaan euroon.

Ei vaikuta areenan avaamiseen

Sponsorisopimuksen purkaminen ei vaikuta areenayhtiön mukaan millään tavalla areenan valmistumiseen, avaamiseen tai toimintaan. Areenayhtiö on myös saanut yhteydenottoja nimikumppanuudesta kiinnostuneilta tahoilta. Areenayhtiö ei kuitenkaan kerro vielä julkisuuteen, keitä tai mitä uudet mahdolliset sponsorit voisivat olla.

Areenan ensimmäiset tapahtumat ovat 3. ja 4. joulukuuta järjestettävät SM-liigan paikallisottelut. Avajaisia päästään viettämään 15. joulukuuta.

Uroksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen ei ole syyskuussa tai lokakuussa vastannut STT:n haastattelupyyntöihin. Syyskuussa hän tekstiviestillä lupasi vastata kysymyksiin kirjallisesti. Kun STT lähetti hänelle kysymykset, joissa kyseenalaistettiin yhtiön liiketoiminnan koko, Hallikainen ei vastannut kysymyksiin ollenkaan.

Uros siirsi kesäkuussa pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on asettanut Uros-yhtiölle aikarajan vuoden 2019 tilinpäätöstietojen toimittamiselle. Puuttuvat tiedot on toimitettava 13. tammikuuta mennessä. Jos puuttuvia tietoja ei toimiteta määräajassa, yritys voidaan määrätä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä.

Tampereen monitoimiareenan suurin omistaja on Tampereen kaupunki, joka omistaa 40 prosenttia areenasta. Hankkeen sijoittajat Lähi-Tapiola,

OP, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja rakennusyhtiö SRV omistavat yhteensä 60 prosenttia.

Mikko Isotalo, Olli-Pekka Paajanen

STT

