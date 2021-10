Salon oma tähtipari tanssi voittoon Salohallissa ja saavutti historiallisen kisapaikan

– Minua jännittää enemmän kuin heitä.

Näin sanoo Riitta Ranta-Mandelin. Salohallin kahviossa on koko ajan jonoa, ja Ranta-Mandelin häärii keittiössä. Sämpylöitä valmistuu kovaa tahtia yhdessä muun talkooväen kanssa.

Ranta-Mandelin on monelle salolaiselle tuttu lounasravintolayrittäjä, mutta nyt hän häärii tanssiäidin roolissa. Salohallin kahviossa kestitään tanssikansaa, joka on kerääntynyt paikalle kisaamaan kymppitanssin Suomen mestaruuksista.

Ohjelmassa on myös The World Games 2022 Suomen karsintakilpailut, joissa kisataan paikasta Euroopan karsintakilpailuun. Latinalaistanssien sarjassa tanssii ainoa Saloa edustava pari, Markus Ranta ja Alisa Heino.

Riitta Ranta-Mandelin on Markuksen äiti. Karsintakilpailuun on vielä kaksi tuntia aikaa, mutta Ranta-Mandelin hermoilee jo kovasti.

– Lapsisarjoissa jo finaaliin pääsy oli iso ilon aihe, mutta nyt tämä on totista touhua. Pari joutuu tinkimään monesta asiasta, että pystyy tekemään tätä. Toivon, että he olisivat itse tyytyväisiä suoritukseen.

Salohallissa tanssi lauantaina kaikkiaan hieman yli 80 paria. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Vilpas DanceSport ja Suomen Tanssiurheiluliitto ry.

Vilpasta edustavat Markus Ranta ja Alisa Heino olivat ennen kilpailua uuden edessä.

– Suomesta ei ole aiemmin karsittu World Games -kilpailuihin, Ranta sanoo.

Tanssijoille World Games on lajin suurin mahdollinen kilpailutapahtuma, koska tanssi ei ole olympialaji. Suomen karsintaan osallistuminen on Rannalle ja Heinolle myös iso valinta: lauantaina tanssittiin myös latinalaistanssien EM-kilpailut Italiassa.

Tanssista on vaikea puhua ottamatta esiin Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, jota yli miljoona suomalaista katselee sunnuntai-iltaisin. Miltä säihkyvä show näyttää kilpatanssijoiden mielestä?

– Se on viihdyttävää, mutta meidän mielestä siellä nostetaan usein esiin asioita, jotka eivät kuulu lajiin, sanoo Heino.

– Kilpatanssissa ei esimerkiksi saa olla nostoja, jatkaa Ranta.

Suosikkiparikseen kaksikko mainitsee Ernest Lawsonin ja Anniina Koivuniemen.

– Myös Kiti Kokkonen on yllättänyt. Hän heittäytyy tansiin hienosti.

Iso osa Tanssii tähtien kanssa -formaattia on tuomaristo, joka kommentoi suorituksia. Oikeassa kilpatanssissa tuomaristolla on kaikki valta. Kyseessä on arvostelulaji, eikä numeerisia mittareita ole. Tämä ärsyttää toisinaan Rantaa.

– Aikaa, määrää tai nopeutta on helpompi mitata.

Heino kuvailee pariaan äärimmäisen kilpailuhenkiseksi. Punttisalillakin Ranta saa aikaiseksi kilpailun, vaikkei läsnä ole muita kuin oma tanssipari.

– Minä taas tunnen kaiken vahvasti ja olen enemmän tunneihminen. Täydennämme hyvin toisiamme.

Pari on tanssinut yhdessä 12 vuotta.

– Sinä aikana on syntynyt hyvä luottamus, sanoo Heino.

Parit ja musiikkilajit vaihtuvat alati parketilla kilpailun edetessä.

Salohallin ylätasanteella kaiteeseen nojaa Ansku Bergström, joka on Tanssii tähtien kanssa -ohjelman katsojille tuttu tanssinopettaja.

Bergströmin päätyö on valmentaminen, ja hän on tullut Salohalliin katsomaan omien oppilaidensa suoriutumista. TTK-kausi on hänen osaltaan jo ohi: hän putosi kisasta parinsa Elina Gustafsson kanssa syyskuussa.

Bergström ja Gustafsson olivat TTK:n ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pari.

– Vihdoinkin. Se oli minusta tärkeää, sanoo Bergström. Hän arvioi, ettei sukupuoli ole merkityksellistä opettamisen kannalta.

– Opettajan roolissa tunnustelen aina, mikä toimii. En kokenut opettamista vaikeammaksi.

Kilpatanssimaailmassa samaa sukupuolta olevat parit ovat jo osin arkea.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n puheenjohtaja Leena Liusvaara sanoo, että rock- ja swing-tanssien kilpailusäännöistä mies- ja naismäärittelyt on jo poistettu. Hän arvioi, että samaan päädytään yhä useamman tanssilajin kohdalla.

– Sellaista tuulta on ilmassa, että asioita voitaisiin miettiä muutenkin kuin mies- ja naiskäsitteiden kautta.

Leena Liusvaara on Salohallilla monessa roolissa: hän on paitsi liittopuheenjohtaja ja tapahtumajärjestäjä myös Alisa Heinon äiti ja tällä kertaa vielä lisäksi erikoislähetti. Heinon kilpailuasu unohtui harjoitusreissulla Italiaan, josta Liusvaara toi sen Suomeen. DHL:n kyydissä ollut asu löytyi viikon jäljitystyön tuloksena.

– Puku kävi Bolognassa, Milanossa, Genovassa, Torinossa ja lopulta hain sen ravintolasta Piemonten ja Ligurian rajalta.

Parketin reunalle asetetut pöydät alkavat täyttyä.

Omat paikkansa ovat ottaneet myös Jorma ja Riitta Nieminen. Niemisten Finnfoam on yksi Rannan ja Heinon sponsoreista.

Niemiset kertovat, etteivät he ole erityisiä lajiasiantuntijoita. Kilpailua on kuitenkin mukava katsella.

– Tanssi on niin kauniin näköistä, sanoo Riitta Nieminen.

Ranta ja Heino eivät ole vielä parketilla, joten Jorma Nieminen voi tehdä pienen tunnustuksen.

– Katson vähän kännykästä Alvar Siimesvaaran ajoa pikkuformuloissa.

Latinalaistanssien World Games -karsinnan alkaessa Ranta ja Heino saavat yleisön huomion. Noin 15 minuuttia kestävään urakkaan kuuluu viisi tanssia: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive. Järjestys on aina sama, mutta musiikkivalintoja parit eivät tiedä etukäteen.

Ranta ja Heino eläytyvät näyttävästi tanssiin ilmeitä ja sormenpäitä myöden. Maallikkokaan ei ylläty, kun heidät valitaan karsinnan parhaiksi.

Kuvia kilpailusuorituksesta: