Tappava virus sinnittelee yhä Salossa – lintuinfluenssan takia määrätty tartuntatautivyöhyke voi pysyä jopa viikkoja

Halikkolaisen Joensuun kartanon mailta on yhä löydetty ärhäkkään H5N1-virukseen kuolleita fasaaneja. Lintuinfluenssa alkoi riehua kartanon puistossa kaksi viikkoa sitten. Ruokavirasto kehottaa tehostamaan siipikarjatilojen tautisuojausta nyt koko maassa.

– Tilanne on se, että lintuinfluenssaa voi tällä hetkellä esiintyä missä vain, yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta sanoo.

Salon lisäksi H5N1-virus leviää Hämeessä. Tauti tappaa Janakkalassa fasaaneita, jotka on laskettu luontoon metsästystarkoituksessa. Siellä viruksen on todettu tarttuneen myös kettuun, joka on arvattavasti mässäillyt sairailla ja kuolleilla fasaaneilla.

– Nisäkkäät vaativat ison virusannoksen ennen kuin ne sairastuvat, Kiviruusu toteaa.

Ketun ei tiedetä sairastuneen Suomessa lintuinfluenssaan aiemmin. Isossa-Britanniassa ja Hollannissa on raportoitu yksittäisiä kettujen H5N1- ja H5N8-tapauksia. Yhdysvalloissa H5N1-viruksen on todettu tarttuneen myös minkkiin.

Joensuun kartanon kolme riistanhoitajaa ovat jatkaneet kuolleiden fasaanien etsimistä ja keräämistä Ruokaviraston toimittamaan pakastekonttiin. Ensimmäinen kontti raatoja toimitettiin Honkajoki Oy:n hävitettäväksi Honkajoelle viikonloppuna.

– Käymme alueita läpi päivittäin, mutta viikonloppuna jo näytti siltä, ettei lintuja löydy enää niin paljon kuin viime viikolla. Varovaisesti sanoisin, että tilanne on hiipumaan päin, riistanhoitaja Aleksi Kokko sanoo.

Kokon mukaan tauti on aiheuttanut ”merkittäviä tappioita”. Se tarkoittaa ainakin satoja ellei peräti tuhansia kuolleita fasaaneja.

Raatoja haetaan senkin takia, etteivät ne päätyisi pienpetojen ja petolintujen suihin. Halikonlahdella nähtiin sunnuntaina maassa ja ilmassa yhtä aikaa kolmetoista merikotkaa. Sairas tai kuollut siivekäs on niille helppoa ruokaa. Ravintoketjun huipulla saalistavilla petolinnuilla on riski sairastua itse ja levittää tautia edelleen.

Halikonlahdella on lokakuun alkupäivinä lepäillyt enimmillään yli 2 000 valkoposkihanhea. Ne ovat arktisia muuttajia Barentsinmereltä. Viranomaisille on ilmoitettu ainakin kahdesta sairaasta valkoposkihanhesta. Toinen makasi Vuohensaaressa ja toinen matonpesupaikalle vievällä tiellä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kirjaa Salossa tehdyt havainnot epäillyistä tautitapauksista erilliseen tiedostoon. Läänineläinlääkäri Jani Soinin mukaan luetteloon on viime päiviltä kertynyt fasaanien ja valkoposkihanhien lisäksi muutama lokki ja varis.

– Yksittäisiä lintuja Halikonlahdelta ja sen lähistöltä.

Ruokavirastolla ei tällä hetkellä ole tarvetta tutkia Salosta kuolleena löydettyjä luonnonvaraisia lintuja. Jani Soinin mukaan raadot olisi kuitenkin hyvä kerätä pois.

– Pari, kolme jätesäkkiä päällekkäin, säkin suu kiinni ja sekajätteeseen.

Kuolleena löydettyä lintua käsiteltäessä pitäisi käyttää vähintään suojakäsineitä ja kasvomaskia. Vaatteetkin olisi hyvä vaihtaa ja pestä. Tapauksista voi ilmoittaa suoraan läänineläinlääkäri Jani Soinille.

Kun epäily Joensuun kartanon fasaanien lintuinfluenssasta oli varmistunut, Ruokavirasto määräsi Saloon tartuntatautivyöhykkeen lauantaina 25. syyskuuta. Vain kolme päivää myöhemmin Ruokavirasto päätti tartuntatautivyöhykkeen perustamisesta Janakkalaan.

Janakkalassa aluetta jouduttiin tällä viikolla laajentamaan, kun H5N1-virukseen sairastunut fasaani oli löytynyt kuuden kilometrin päässä alkuperäisestä tautipesäkkeestä.

– Fasaani on ilmeisesti hyvin herkkä sairastumaan ja kuolemaan, yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu toteaa.

Lintutihentymissä joukkokuolemat myös näkyvät helpoiten. Yksittäiset luonnossa kuolleet siivekkäät jäävät helposti huomaamatta.

– Isot linnut, joutsenen ja hanhet, päätyvät helpommin Ruokaviraston tutkittavaksi ihan jo siksi, että ihmisten on ne helpompi havaita, Kiviruusu huomauttaa.

Suomessa korkeapatogeenisia H5N8- ja H5N1-tautitapauksia on tänä vuonna paljastunut ainakin neljästätoista eri lintulajista.

Lintuinfluenssa on influenssa A-viruksen aiheuttama tulehdustauti, jota esiintyy ympäri maailmaa.Se on nimensä mukaisesti lintujen virustauti, josta tunnetaan runsaasti erilaisia muunnoksia. Suurin osa niistä aiheuttaa linnuilla vain vähäisiä oireita, mutta ärhäkimmät tappavat suuren osan sairastuneista.

H5N1-tyypin lintuinfluenssavirus havaittiin ensimmäisen kerran siipikarjassa Hong Kongissa vuonna 1997. Yli puolitoista miljoonaa kanaa tapettiin, mutta virusta ei saatu hengiltä. Vuosien hiljaiselon jälkeen Kaakkois-Aasiassa puhkesi uusi epidemia, joka levisi myös muihin maanosiin.

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA kertoi toukokuussa, että meneillään oleva korkeapatogeeninen lintuinfluenssaepidemia on yksi pahimmista Euroopassa. Tauti on iskenyt siipikarjaan ja luonnonlintuihin 28 maassa.

– On mielenkiintoinen kysymys, miten virukset leviävät. Virus ei katso, onko lintu siipikarjaa vai luonnonvarainen, ja periaatteessa tartunta on mahdollista kummin päin tahansa. Oletamme kuitenkin, että muuttolintuparvet ovat riski, Sirpa Kiviruusu sanoo.

Ihmiseen korkeapatogeeninen H5N1-lintuinfluenssavirus tarttuu huonosti, eikä se leviä helposti ihmisestä toiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virus tarttuu koiriin tai kissoihin hyvin harvoin. Mahdollinen tartunta on tavallisesti täysin oireeton tai se aiheuttaa vain lieviä ja ohimeneviä hengitystieoireita. Tauti paranee THL:n mukaan yleensä itsestään muutamassa päivässä.

Lemmikkieläinten ei kuitenkaan saa antaa syödä lintuinfluenssaan sairastuneiden lintujen lihaa. Pelkkä kuolleen tai sairaan linnun kanniskelu ei THL:n mukaan yleensä aiheuta merkittävää tartuntariskiä.