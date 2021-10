Tekijöistä on pulaa

Salon alueen talous on ripeää vauhtia kasvamassa. Kasvun yksi tunnusmerkki on pula työntekijöistä, ja Salossakin yritykset joutuvat etsimään tekijöitä paljon viime vuosia enemmän.

Työnhaun syysmarkkinoilla Salossa tuskailtiin työnhakijapulan kanssa (SSS 1.10.). Tekijäpula tunnistetaan niin yrityksissä kuin te-toimiston yrityspalveluissa.

Työnhakutilaisuudessa haettiin tekijöitä erityisesti teollisiin työpaikkoihin. Salossa on nyt poikkeuksellisen runsaasti tarjolla teollisuuteen ja tuotantoon liittyviä töitä.

Elokuussa Salossa oli noin 650 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 400 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Avoimet työpaikat ovat kasvaneet myös monessa muussa Salon seudun kunnassa.

Samalla myös työttömyys on hellittänyt Salon seudulla. Koronapandemia käänsi yritysten lomautukset jyrkkään nousuun viime vuoden keväällä, mutta työttömien määrä on tasaisesti vähentynyt, kun pandemia väistyy nopeasti etenevien rokotteiden ansiosta.

Salossa työttömiä oli elokuun lopussa noin 2 360 henkilöä ja työttömyysaste oli 10,1 prosenttia.

Työn ja työttömien kohtaamisen esteenä on edelleen rakenteellinen ongelma. Tarjolla olevat työt eivät aina vastaa työttömänä olevien osaamista. Yksi esimerkki rakenteellisesta ongelmasta on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu, vaikka työttömyys yleisesti onkin hellittänyt. Tämä kertoo siitä, että yhä suuremmalla joukolla ihmisiä on vaikeuksia löytää uutta työtä.

Vaikea tilanne on myös ravintola-alalla, jota korona-aika rajoituksineen kuritti voimakkaasti. Moni lomautettu ja työttömäksi jäänyt ravintola-alan ammattilainen kouluttautui uusiin tehtäviin. Nyt kun ollaan palaamassa normaaliin, ei ravintoloihin löydykään enää riittävästi tekijöitä.

Kaikki keinot pitää käyttää, jotta yritysten kasvuvauhti ei hiipuisi työvoimapulaan. Täsmäkoulutus on edelleen hyvä keino kouluttaa uusia osaajia.

Työnhaun syysmarkkinoiden tapaisia tilaisuuksia tarvitaan myös, sillä se on yksi keino, jonka avulla työ ja tekijät voivat löytää toisensa.