Tekoja rauhan puolesta – Gutsy Go innosti nuoret tekemään hyvää

Moision koulussa vietetään epätyypillistä arkiviikkoa. Osa opinahjon kahdeksasluokkalaisista osallistuu nimittäin Gutsy Go -yhteisöhaasteeseen, jonka päämäärä on äärimmäisen tärkeä: lisätä rauhaa ja yhteishenkeä Salossa ja paikallisissa yhteisöissä.

Gutsy Go on suomalainen valmennusmenetelmä, joka on kehitetty ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Menetelmää kokeiltiin ensimmäisen kerran käytännössä vuonna 2016, ja vuotta myöhemmin se voitti Vuosisadan rakentajat -innovaatiokilpailun. Tänä vuonna yhteisöhanke palkittiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

Gutsy Go on viisivuotisen elinkaarensa aikana tavoittanut yli 3 000 nuorta 15:ssä erilaisessa kaupunkikohteessa.

– Salo on itse asiassa ensimmäinen kohteemme Varsinais-Suomessa. Paikallinen Rotaryklubi otti meihin yhteyttä, ja koska hekin ajavat rauhan asiaa, päätimme tarttua tuumasta toimeen, Gutsy Go ry:n tapahtumatuottaja Johanna Vanttaja taustoittaa.

Mitä haasteeseen osallistuvat oppilaat sitten tekevät? Vastaus on yksinkertainen joskin mahtipontinen: he toteuttavat rauhanteon.

– Oppilaat pohtivat, miten voisivat lisätä hyvinvointia paikallisissa yhteisöissä. Lähtökohtana on, että rauhanteko toteutetaan muille eikä itselle, Vanttaja kertoo.

Haasteeseen valittiin kaksi Moision koulun kahdeksannen vuosiluokan opetusryhmää. Kun kaksi luokkaa jaettiin vielä kahteen osaan, muodostui oppilaista yhteensä neljä ryhmää.

– Ryhmäytyminen tapahtui maanantaina toimintaviikon alkaessa. Tämän jälkeen alkoi idearummutus asiantuntijavalmentajien johdolla.

”Outo ja erilainen tulevaisuus pelottaa. Nuoret eivät näe tulevaisuuttaan Salossa, sillä ihmisten koetaan virtaavan pois kaupungista.”

Kukin ryhmä löi aihionsa lukkoon tiistaina, ja keskiviikon agendana oli ideoiden varsinainen toteuttaminen.

– Kaikki rauhanteot videoidaan ja laitetaan julkiseen jakoon. Tavoitteemme on epätyypillinen: toivomme, että tekoja kopioidaan ja jaetaan eteenpäin, Vanttaja valottaa.

Videoiden kuvaamista ja editoimista jatketaan tarpeen mukaan vielä tänään torstaina.

– Valmiit tuotokset esitetään ensi viikon torstaina kaupungin yhteisessä ensi-illassa Salon lukion auditoriossa kello 18. Silloin paikan päälle ovat tervetulleita kaikki salolaiset, Vanttaja toteaa.

Tapahtumaan voi ilmoittautua netissä.

Viisihenkinen Gutsy Go -asiantuntijaryhmä koostuu pedagogeista sekä media- ja tapahtuma-alan ammattilaisista.

– Olemme oppilaiden tukena ja mentoreina koko toimintaviikon ajan, Vanttaja sanoo.

Salolaisnuoria hän kuvailee sosiaalisiksi ja helposti innostuviksi.

– Ideoita syntyi kuin liukuhihnalta, ja ainakin osa ryhmistä kuvaa ympäri kaupunkia.

Millaisia ongelmatilanteita ja konflikteja moisiolaiset lähtevät rauhanteoillaan ratkaisemaan?

– Eräs ryhmä on tarttunut aitojen kohtaamisten puutteeseen. Katsotaan silmiin muttei tervehditä, eikä edes omia naapureita tunneta.

– Myös outo ja erilainen tulevaisuus pelottaa. Nuoret eivät näe tulevaisuuttaan Salossa, sillä ihmisten koetaan virtaavan pois kaupungista.

Vaikka aiheet ovat vaikeita ja osin kivuliaitakin, toiminnalla on positiivinen päämäärä.

– Haluamme ennaltaehkäistä konflikteja, lisätä rauhaa erilaisissa yhteisöissä ja madaltaa peruskohtaamisiin liittyviä kynnyksiä, Vanttaja kiteyttää.

Lehdille ja omenoille kyytiä pihapartiolta

Salolaisen Vieno Höltän, 94, piha tyhjeni keskiviikkona maahan pudonneista lehdistä ja omenoista ennätysvauhtia, kun Moision koulun pihapartio käväisi ilahduttamassa yksin asuvaa naista.

– En oikein edes tiedä mitä sanoa, tämä oli enemmän kuin hieno juttu, Vieno Hölttä sanoo liikuttuneena.

Osa Moision koulun kahdeksasluokkalaisista osallistui Gutsy Go -yhteisöhaasteeseen, jossa tarkoituksena on muun muassa tuoda iloa paikalliseen yhteisöön. Pihapartioksi itsensä nimennyt ryhmä nuoria kiersi yhdessä ohjaajansa kanssa koulun lähistöllä auttamassa ihmisiä pihatöissä.

– Koputtelimme oviin ja kyselimme ihmisiltä, miten voisimme olla avuksi. Vieno ilahtui meidän näkemisestämme ja kutsui sisälle juttelemaan, Santtu Sade kertoo. Pihan siivous sovittiin seuraavalle päivälle.

” Auttamisesta tulee tosi hyvä olo.”

Pihapartio otettiin asuinalueella hyvin vastaan, vaikka kaikki eivät apua tarvinneetkaan.

– Auttamisesta tulee tosi hyvä olo, kun voi tehdä jotain sellaista, mitä joku toinen ei pysty tekemään. Lisäksi meistä voi olla iloa, jos joku on vaikka yksinäinen, Santtu pohtii.

Amanda Tinell kertoo pihapartion keskittyneen lähinnä lehtien haravoimiseen.

– Lisäksi meillä on ainakin puiden järjestelyä, hän sanoo.

Vieno Hölttä kertoo puutarhan olleen hänelle erityisen tärkeä, mutta sen hoitaminen on käynyt viime vuosina liian työlääksi.

– Pidin pihan itse aikaisemmin aina tiptopkunnossa, hän sanoo.

Nuoret eivät ota työstä vastaan palkkiota, mutta Hölttä halusi ehdottomasti tarjota nuorille haravointiurakan jälkeen hieman juotavaa ja syötävää.

– Se on vähintä, mitä voin tehdä, hän toteaa.

Pihapartion lisäksi Uskelan koulun oppilaat ilahduttivat salolaisia järjestämällä Mököisissä Puhu naapurille päivän sekä rohkaisemalla salolaisia juttelemaan tuntemattomille. Yksi ryhmistä halusi tuoda iloa kaikenikäisille musiikin ja tanssin avulla.

Uskelan koulun musiikki- ja mediapainotteisen luokan oppilaat tekivät yhdessä Gutsy Stars -kappaleen, jossa he soittavat ja tanssivat. Ideana oli myös opettaa kappaleeseen tehty tanssi kuulijoille.

”Nuorista huokuu halu tuoda

iloa ja valoa Saloon.”

Kappaletta esitettiin ja tanssia harjoiteltiin keskiviikkona Moision koulun lisäksi Uskelan koulun Kavilankadun yksikössä sekä kauppakeskus Plazassa.

– Uskelan koulun oppilaat olivat tosi söpöjä ja iloisia. He oppivat hyvin tanssin, kertoo Jasmiina Leppälä.

Perjantaina Gutsy Stars -kappaletta esitetään ainakin päiväkoti Touhulassa Salossa.

Gutsy Go ry:n tapahtumatuottaja Johanna Vanttaja seurasi nuorten projekteja tyytyväisenä.

– Nuorista huokuu halu tuoda iloa ja valoa Saloon. Aivan mahtavia nuoria!

Teksti: SSS | Katri Henttonen