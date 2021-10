Tennisorganisaatio ATP tutkii olympiavoittaja Zvereviin kohdistuvat väkivaltaepäilyt

ATP-tennisorganisaatio tutkii olympiavoittaja Alexander Zvereviin kohdistuvat väkivaltaepäilyt. Maailmanlistan neljäntenä olevan saksalaistähden entinen naisystävä Olga Sharypova on syyttänyt Zvereviä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta parin 13 kuukautta kestäneen suhteen aikana.

Zverev on julkisuudessa kiistänyt väkivallan.

Sharipova sanoi viime vuonna venäläiselle nettisivustolle, että Zverev yritti tukehduttaa hänet painamalla tyynyn hänen kasvoilleen ja hakkasi hänen päätään seinää vasten vuonna 2019. Sharipova ei tiettävästä ole tehnyt rikosilmoitusta.

ATP-organisaatiota on arvosteltu hitaasta reagoimisesta väkivaltaepäilyyn. Entinen maailmanlistan ykköspelaaja Andy Murray on puhunut asiasta julkisuudessa useita kertoja.

– Alexander Zvereviä vastaan esitetyt syytteet ovat vakavia ja meillä on velvollisuus ottaa niihin kantaa. Toivomme, että selvityksemme tuottaa faktoja, joiden perusteella voimme määrätä oikeat seuraamukset, ATP:n toimitusjohtaja Massimo Calvelli sanoi.

Sharipovan syytösten tultua julki Zverevin yhteistyö Team8-agenttitoimiston kanssa on päättynyt.

STT

