Teollisuusliitto: Työehtoneuvotteluiden aloittamiseen ei vielä edellytyksiä – ”Emme voi ostaa työmarkkinasikaa säkissä”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo, että valtakunnallisten työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseen ei ole vielä edellytyksiä. Teollisuusliitto katsoo, ettei uusi työnantajayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry ole vielä jäsenpohjaltaan riittävän laaja neuvottelemaan sopimusta.

– Valitettavasti neuvotteluita ei siten vieläkään voida aloittaa. Toivottavasti uuden yhdistyksen jäsenmäärä kehittyy niin että pääsisimme aloittamaan neuvottelut mahdollisimman pian, Aalto sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa jäsenmäärän riittämättömyyden lisäksi Teollisuusliitto on huolissaan siitä, ettei uudesta työantajayhdistyksestä kerrota sitä, mitä yrityksiä yhdistykseen on liittynyt.

– Me emme voi aloittaa neuvotteluita ennen kuin tiedämme keitä uusi yhdistys edustaa. Teollisuusliitto ei voi ostaa työmarkkinasikaa säkissä, Aalto painottaa.

Teollisuusliitto arvioi, että Teknologiateollisuuden työnantajat edustaa vasta noin kolmasosaa kaikista alalla työskentelevistä palkansaajista. Aallon mukaan luku on liian alhainen neuvotteluiden käynnistämiseksi.

– Työnantajan on pystyttävä parempaan, sillä aika alkaa käydä vähiin.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden valtakunnallinen työehtosopimus umpeutuu marraskuun lopussa. Teknologiateollisuus on ilmoittanut siirtyvänsä yrityskohtaiseen sopimiseen, mutta halukkaat yritykset voivat liittyä uuteen järjestöön, jonka on määrä sopia työehtosopimus jäsentensä puolesta.

Normaalisti olisi saatu sovittua lähes kaikesta

Aalto sanoo, että normaalisti tässä vaiheessa olisi saatu sovittua lähes kaikesta työnantajien kanssa, mutta nyt ei ole edes aloitettu neuvotteluita.

– Täytyy ihmetellä työnantajan myöhästelyä. Teknologiateollisuuden ratkaisuja on valmisteltu jo vuodesta 2020 lähtien, mutta uusi yhdistys aloitti toimintansa vasta elokuussa 2021, Aalto huomauttaa.

Hänen mukaansa tilanne on erityisen valitettava siitä syystä, että kasvu on vihdoin kunnolla päässyt vauhtiin, vienti elpynyt ja yritysten tilauskannat ovat täynnä.

Aalto vakuuttaa, että Teollisuusliitto haluaa kaikissa tilanteissa sopia. Hänen mukaansa vastapuolella täytyy kuitenkin olla joku, joka voi lunastaa annetut lupaukset, ja joku, jonka sana pitää tiukassakin tilanteessa.

– Lupauksien ja luotettavuuden tae on vahva työnantajayhdistys. Suomalaisen palkansaajan kädenpuristukseen on aina voinut luottaa. Lähiviikkojen aikana saamme tietää, päteekö sama työnantajapuoleen.

