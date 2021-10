Sähköautoja valmistavan Teslan markkina-arvo ylitti tuhannen miljardin dollarin rajan maanantai-iltana Suomen aikaa. Tesla rikkoi rajapyykin ensimmäisenä autonvalmistajana.

Kurssinousulle antoi tuulta purjeisiin vuokra-autoyhtiö Hertzin ilmoitus jättimäisestä 100 000 sähköauton tilauksesta Teslalta.

Teslan osake vahvistui maanantaina lähes 13 prosenttia. Yhtiön arvo on moninkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana.

Viime vuoden kesällä Tesla ohitti Toyotan maailman arvokkaimpana autonvalmistajana markkina-arvolla mitattuna. Yhtiön kurssikehitys on jatkunut hurjana sen jälkeenkin.

Financial Timesin mukaan Teslan markkina-arvo on jo yhtä suuri kuin yhdeksän seuraavaksi arvokkaimman autonvalmistajan yhteenlaskettu arvo.

Tesla on seitsemäs yhtiö, jonka markkina-arvo on ylittänyt tuhannen miljardin eli biljoonan dollarin rajapyykin. Aiemmin rajan ovat puhkaisseet Apple, Microsoft, Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon, Facebook ja öljy-yhtiö Saudi Aramco.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vahvisti samalla asemaansa maailman rikkaimpana ihmisenä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Muskin omaisuuden arvo kohosi maanantaina jo 289 miljardiin dollariin. Tesla-mogulin varallisuus paisui pelkästään maanantaina noin 36 miljardilla dollarilla.

Tesla valmisti viime vuonna vain noin puoli miljoonaa autoa, mutta Musk on ennakoinut vuosittaisen tuotannon kasvavan 20 miljoonaan autoon vuoteen 2030 mennessä. Se olisi noin kaksi kertaa niin paljon kuin keskeiset kilpailijat Volkswagen ja Toyota nykyisin valmistavat, kertoo Financial Times.

Lähteet: Financial Times, Bloomberg

https://www.ft.com/content/4eb7504e-94ef-4f99-937d-807aa159b282

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/elon-musk-is-now-worth-more-than-exxon-s-market-capitalization?sref=RIjqht9b

Iiro-Matti Nieminen

STT

