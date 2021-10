Texasissa ei saa vaatia ketään ottamaan koronarokotusta, päätti kuvernööri

Yhdysvaltain Texasissa ei saa vaatia ketään ottamaan koronarokotusta, ilmoitti osavaltion kuvernööri Greg Abbott. Hän allekirjoitti asetuksen, joka kieltää yrityksiä tai valtion virastoja vaatimasta työntekijöiltä tai asiakkailta rokotteen ottamista.

Abbott sanoo, että koronarokote on turvallinen ja tehokas, mutta hänen mukaansa on jokaisen oma asia, ottaako sen vai ei.

Texasiin nyt tullut rokotuspakon kielto on ristiriidassa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin linjauksen kanssa. Biden ilmoitti viime kuussa, että hallitus vaatii koronarokotusta kaikilta liittovaltion työntekijöiltä sekä yli sadan työntekijän yritysten henkilöstöltä.

STT

