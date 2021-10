Suomessa on sairaalahoidossa 180 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 29.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista yhdeksällä ihmisellä, ja tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 100.

STT