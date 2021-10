THL: Sairaalahoidossa 187 koronapotilasta – määrä kasvanut viikossa noin 40 ihmisellä

Suomessa on sairaalahoidossa 187 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 36.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista seitsemällä ihmisellä. Tehohoidossa on niin ikään seitsemän ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on ollut viime aikoina kasvussa. Sairaalahoidossa on nyt noin 40 koronapotilasta enemmän kuin viikko sitten. Kahden viikon takaisesta sairaalapotilaiden määrä on kasvanut noin 60:llä.

Koronavirustartuntoja on tänään raportoitu 753, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 760 tartuntaa, mikä on 1 948 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 148 672 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tänään raportoitu kaksi. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 111.

Toisen rokotteen saanut 74,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

Toisen koronarokoteannoksen on Suomessa saanut 74,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, THL kertoo.

Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,62 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 84,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,13 miljoonaa.

STT

Kuvat: