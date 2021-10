Suomessa on raportoitu 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 667 tartuntaa, mikä on 1 927 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 147 919 koronavirustartuntaa.

STT

