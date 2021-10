Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Turun telakan työmaille koronatartuntojen hillitsemiseksi – valtakunnalliset tartuntamäärät kasvussa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt pakolliset terveystarkastukset Meyer Turku Oy:n työmaiden alueella huomisesta alkaen. Tartuntatautilakiin perustuvan päätöksen syynä ovat telakkatyömailla levinneet koronavirustartunnat, avi kertoo tiedotteessaan.

Terveystarkastukset järjestetään Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden laivanrakennustelakan työmaihin kuuluvilla työpaikoilla Turussa ja Kaarinassa.

Kaupungit järjestävät tarkastukset, ja niihin osallistuminen on pakollista.

Johtaja Heikki Mäki avista kertoo STT:lle, että Turun telakan työmailla on todettu tähän mennessä jo noin 700 koronavirustartuntaa. Viime vuonna vahvistettiin 197 koronatartuntaa ja tänä vuonna tähän mennessä 506 tartuntaa. Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin tietoihin. Sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki ovat todenneet terveystarkastukset tarpeellisiksi ja välttämättömiksi.

Avi ei ota kantaa siihen, kuinka montaa henkilöä tarkastukset koskevat, Mäki sanoo.

– Kaupunki, Turku tai Kaarina, tekee sen päätöksen, keihin he terveystarkastuksen ulottavat ja minkälaista määrää se koskee.

Tarkastuksessa voidaan Mäen mukaan esimerkiksi todeta, että henkilö on jo saanut täyden koronarokotusohjelman eikä toimenpide välttämättä ole sen suurempi.

Myös terveystarkastuksen sisältö päätetään kunnissa.

Terveystarkastuksista kokemusta rajoilta

Ylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta sanoo STT:lle, että edessä on valtava urakka.

– Olemme aloittaneet suunnittelun. Tämä on valtava työ, joka täytyy suunnitella hyvin ennen kuin aloitamme. Puhutaan tuhansista työntekijöistä, Peltoniemi kertoo.

Hän arvioi työntekijöiden määräksi yli 4 000. Suunnittelua tehdään yhteistyössä telakan ja sairaanhoitopiirin kanssa.

– Vastaavia terveystarkastuksia on tehty esimerkiksi rajoilla, satamassa ja lentokentällä, Peltoniemi sanoo.

Tartuntoja erityisesti ulkomaalaisilla työntekijöillä

Tartuntoja on avin mukaan ilmennyt erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla koronarokotuskattavuus on matala. Oman haasteensa tuo työntekijöiden vaihtuvuus varsinkin silloin kun tullaan maista, joissa koronatilanne on huono. Riski uusista tapauksista lisääntyy.

– Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan, avi kertoo.

Telakkaan liittyneet toistuvat korona-aallot ovat kuormittaneet Varsinais-Suomen koronajäljitystä ja sairaalakapasiteettia. Testaus on telakan läheisyydessä siirtynyt Turun kaupungin koronabussiin, mikä on hankaloittanut muiden kuin telakalla työskentelevien pääsyä testaukseen, avi kertoo.

Avin määräys tarkastuksista on voimassa ensi toukokuun 2. päivään saakka.

Yhdeksän uutta kuolemaa

Suomessa raportoitiin tiistaina 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 667 tartuntaa, mikä on 1 927 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Valtaosa eli noin 70 prosenttia kahden viime viikon tartunnoista on todettu alle 40-vuotiailla.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 1 109 ihmistä.

Kuolleista useampi kuin neljä viidestä on ollut yli 70-vuotiaita.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 147 919 koronavirustartuntaa.

Koronarokotuksen toisen annoksen Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut 73,7 prosenttia ja ensimmäisen annoksen 84,4, prosenttia.

Päijät-Hämeessä suurin ilmaantuvuus

THL:n mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku on koko maassa 138 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon ajalta. Tätä edeltävien kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku oli 104. Luvut ovat pyöristettyjä.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja on Päijät-Hämeen (243), Satakunnan (211) ja Keski-Suomen (210) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten tartuntoja on todettu puolestaan Ahvenanmaan (23), Pohjois-Karjalan (32) ja Etelä-Savon (38) sairaanhoitopiirien alueilla.

Eetu Halonen, Marja Juonala

STT

