Toimistoille paluu ja matkailun virkoaminen näkyvät ostossuunnitelmissa

Toimistoille palaaminen, erilaisten tapaamisten lisääntyminen sekä matkailun virkoaminen näkyvät suomalaisten ostossuunnitelmissa, selviää hintavertailupalvelu Hintaoppaan keräämistä tiedoista.

Sosiaalisen kanssakäymisen vilkastuminen koronarajoitusten poistuessa näkyy kiinnostuksena ostaa ulkonäköön liittyviä tuotteita. Esimerkiksi hiustenmuotoilutuotteet kiinnostavat nyt 158 prosenttia ja hajuvedet 73 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Silitysrautojen ja höyryttimien osalta nousua on peräti 387 prosenttia. Selvää nousua näkyy myös kiinnostuksessa ostaa kelloja, läppärilaukkuja sekä miesten kävelykenkiä.

Myös matkailuun liittyvistä tuotteista on haettu tietoa ahkerasti. Syyskuussa viime vuotta reilusti enemmän kiinnostivat esimerkiksi aurinkovoiteet (658%), sandaalit (106%), aurinkolasit (80%) ja matkalaukut (70%).

Samaan aikaan kiinnostus varustella kotitoimistoja hiipuu. Esimerkiksi web-kameroiden suosio on pudonnut 41 prosentilla ja näyttöjen 31 prosentilla.

Hintaoppaan kuluttajaindeksi kertoo satojen tuhansien suomalaisten ostotavoista ja kiinnostuksesta eri tuotteita ja kategorioita kohtaan. Tuorein tilasto sisältää kuluttajien ostokiinnostuksen elokuun 29. päivän ja syyskuun 27. päivän välillä verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna.

STT

