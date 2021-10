Yle: Putinin suomalaiselle ystävälle järjestettiin veroparatiisiyhtiöiden avulla miljardi euroa – toimittajajärjestön julkaisema massiivinen tietovuoto valottaa maailman johtajien veroparatiisikytköksiä

Venäjän presidentti Vladimir Putinin suomalaiselle ystävälle Gennadi Timtshenkolle järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla, kertoo Ylen MOT-toimitus.

Ylen mukaan rahat siirrettiin salaisessa operaatiossa, johon liittyy useita korruptiolle ja rahanpesulle tyypillisiä hälytysmerkkejä. Ylen mukaan Timtshenko hankki rahoilla merkittävän osuuden Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekista.

Timtshenko ei antanut Ylelle haastattelua, mutta hänen asianajajansa lausunnossa kiistettiin syyllistyminen mihinkään laittomaan.

– Asiakkaani on aina noudattanut lakia liiketoimissaan. Kaikki viittaukset siihen, että hän olisi syyllistynyt tai osallistunut rahanpesuun, verojen välttelyyn tai mihinkään rikolliseen toimintaan, ovat täysin virheellisiä, Yle avaa asianajajan lähettämää kirjettä.

Timtshenko on ollut Suomen kansalainen vuodesta 1999 lähtien. Hän on Jokereiden entinen rahoittaja ja omistaa edelleen osuuden Hartwall Arenasta.

Ylen jutussa venäläinen tutkiva toimittaja Roman Anin sanoo Timtshenkon olevan todellisuudessa presidentti Putinin bulvaani.

Kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n tietovuodossa on Ylen mukaan yli kaksisataa suomalaista, mutta heidän joukossaan ei ole poliitikkoja. Valtaosa vuodosta löytyvistä suomalaisista on keski-ikäisiä miehiä, joista useilla on myös rikostaustaa tai merkittäviä ulosottovelkoja.

Ylen MOT-toimitus on Suomessa ainoa media, joka on tutkinut tietovuotoa.

Sunnuntaina julkaistu massiivinen veroparatiiseja koskeva tietovuoto valottaa muun muassa Venäjän presidentin Putinin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden taloussalaisuuksia.

Niin sanotuissa Pandoran papereissa mainituista yli 130 miljardööristä 46 on Ylen mukaan venäläisiä. Useilla heistä on tiiviit välit Putiniin.

Brittilehti Guardianin mukaan Putinia ei kuitenkaan mainita tiedoissa erikseen nimeltä, mutta listalta löytyy lehden mukaan nimenomaan presidentin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Näiden joukossa on muun muassa Putinin lapsuudenystävä sekä nainen, jonka kanssa presidentin kerrotaan olleen romanttisissa väleissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Putin on yhdistetty liittolaistensa kautta Monacossa sijaitseviin salaisiin varallisuuksiin.

Kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n sunnuntaina julkaisema yli 11,9 miljoonaan asiakirjaan pohjautuva tietovuoto paljastaa poliittisten eliittien veroparatiisikytköksiä. Kyseessä on tiettävästi maailman suurin tietovuoto.

Selvitystyöhön osallistui yli 600 toimittajaa 150 mediasta. Aineistoa on käyty läpi kahden vuoden ajan, minkä lisäksi selvitystyön aikana on etsitty lähteitä ja perattu tuomioistuinten asiakirjoja sekä muita julkisia asiakirjoja kymmenistä maista.

Valtionjohtajien lisäksi yli 330 poliitikkoa tai virkamiestä

ICIJ:n mukaan aineistosta selviää, kuinka useat niistä, jotka voisivat tehdä lopun kiistellyille veroparatiisijärjestelyille, hyötyvät todellisuudessa itse veroparatiisitoiminnasta.

Aineistossa mainitaan muun muassa 35 nykyistä ja entistä valtionjohtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien Tshekin pääministeri Andrej Babis, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi ja Jordanian kuningas Abdullah II.

Washington Postin mukaan aineistossa nimetään yhteensä 14 nykyistä valtion johtohenkilöä.

Asiakirjoissa esiintyy myös yli 330 poliitikkoa tai virkamiestä sekä yli 130 miljardööriä. Joukossa on myös tunnettuja julkisuuden henkilöitä, kuten poplaulaja Shakira.

Yhdysvallat nousee johtavien veroparatiisien joukkoon

Pandoran papereissa kerrotaan Washington Postin mukaan yli 29 000:sta veroparatiiseissa sijaitsevasta tilistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 2016 tietovuodossa eli Panaman papereissa kerrottuun.

Tietoja on saatu myös entistä laajemmalta: vuodetut asiakirjat ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluja tarjoavasta yrityksestä ympäri maailmaa. Nämä yritykset ovat perustaneet pöytälaatikkoyhtiöitä ja muita palveluita asiakkaille, jotka ovat halunneet pitää talousasiansa hämärän peitossa.

ICIJ:n mukaan aineistossa paljastetaan tietoja nykyisten tai entisten valtionjohtoon kuuluvien henkilöiden talousasioista lähes kolminkertainen määrä verrattuna mihinkään aiempaan veroparatiiseihin liittyvään tietovuotoon.

Veroparatiisiyhtiön omistaminen tai niistä hyötyminen ei itsessään ole laitonta, mutta salaisia yhtiöitä käytetään usein laittomaan veronkiertoon, petoksiin ja rahanpesuun. Yhtiöitä käytetään myös lailliseen verojen välttelyyn.

Guardianin mukaan paperit antavat myös uusia tietoja itse veroparatiisijärjestelmästä. Samalla, kun Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on luvannut johtaa pyrkimyksiä tuoda läpinäkyvyyttä maailman talousjärjestelmiin, nousee Yhdysvallat yhdeksi johtavista veroparatiiseista.

Etelä-Dakotan osavaltioon on kerrottu piilotetun miljardien dollarien arvosta varallisuutta, joka on yhdistetty henkilöihin, joita on aiemmin syytetty vakavista talousrikoksista.

Putinin imagoa kiillottaneella tuottajalla osuus miljardikaupassa

Aineistossa esiintyvien venäläisnimien joukossa on muun muassa Konstantin Ernst. Oscar-ehdokkuudenkin 53 elinvuotensa aikana napannut elokuvatuottaja on toiminut Putinin valtakauden aikana Venäjän johtavan televisioverkon Channel Onen johtajana. Hänellä onkin ollut kriittinen rooli Putinin julkisen imagon rakentamisessa ja maalaamisessa hänestä Venäjän pelastajana.

Aineistosta paljastuu, että Ernstillä on ollut osuus valtion rahoittamassa miljardin dollarin arvoisessa yksityistämisprojektissa. Hän oli salainen osakas kaupassa, jossa oli määrä ostaa Moskovan kaupungilta 39 ikääntyvää, mutta arvokasta neuvostoajan elokuvateatteria. Kaupan rahoittajana toimi valtio-omisteinen VTB Bank, johon on viitattu ICIJ:n mukaan myös Putinin ”säästöpossuna”.

Ukrainan presidentti siirsi veroparatiisiomistuksiaan ystävälleen

Lisäksi aineisto paljastaa Tshekin populistipääministerin Andrej Babisin piilottaneen omistavansa Ranskan Rivieralla sijaitsevan 22 miljoonan dollarin eli liki 19 miljoonan euron arvoisen linnan. Babis on itse parjannut taloudellisten ja poliittisten eliittien harjoittamaa korruptiota.

Jordanian kuningas puolestaan on ostanut veroparatiisiyhtiöiden kautta kolme rantakartanoa Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevasta Malibusta. Kartanokauppoihin hän on laittanut rahaa 68 miljoonan dollarin edestä. Kaupat on tehty vuonna 2011 käynnistyneen niin sanotun arabikevään jälkeen, jonka aikana jordanialaiset osoittivat kaduilla mieltään työttömyyttä ja korruptiota vastaan.

Guardianin mukaan Ukrainan presidenttiZelenskyi mainitaan niin ikään nimeltä tuoreessa tietovuodossa. Zelenskyi valittiin maan johtoon vuonna 2019 sen jälkeen, kun hän oli luvannut puhdistaa maan korruptoituneen ja oligarkkien vaikutusvallassa olleen talouden.

Kampanjansa aikana Zelenskyin kerrotaan kuitenkin siirtäneen 25 prosentin osuutensa veroparatiisiyhtiöstä läheisen ystävänsä nimiin. Nykyisellään samainen ystävä toimii nähtävästi presidentin tärkeänä neuvonantajana. Zelenskyi ei ole Guardianin mukaan suostunut kommentoimaan väitteitä.

Blairit välttivät kiinteistöverojen maksamisen

Aineistossa nimetään myös Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja hänen vaimonsa Cherie Blair. Pariskunnan kerrotaan ostaneen vuonna 2017 Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitsevan yhtiön.

Kaupan myötä pariskunta sai omistukseensa myös Lontoossa sijaitsevan 8,8 miljoonan dollarin arvoisen rakennuksen, jonka kyseinen yhtiö omisti. Nykyisellään rakennuksessa toimii ex-pääministerin vaimon lakitoimisto.

Aineiston perusteella pariskunta osti yhtiön Bahrainin teollisuus- ja matkailuministerin Zayed bin Rashid al-Zayanin perheeltä. Ostamalla yhtiön rakennuksen sijaan, Blairit välttyivät maksamasta yli 400 000 dollaria kiinteistöveroja.

Arttu Mäkelä, Saara-Miira Kokkonen, Minja Viitanen

STT

