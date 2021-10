Tshekin presidentti joutui tehohoitoon päivää parlamenttivaalien jälkeen, presidentti on vaalit hävinneen pääministerin läheinen liittolainen

Tshekin presidentti Milos Zeman joutui sunnuntaina sairaalassa tehohoitoon, kertoi hänen lääkärinsä. Zeman vietiin Prahan sotilassairaalaan aiemmin samana päivänä.

Päivää aiemmin presidentin läheinen liittolainen, pääministeri Andrej Babish, kärsi niukan tappion parlamenttivaaleissa. Presidentti on tärkeässä roolissa uuden pääministerin nimeämisessä. Zeman ja Babish tapasivat lyhyesti aiemmin sunnuntaina.

Tshekin mediassa on väitetty presidentin kärsivän vakavasta maksasairaudesta, mutta presidentin kanslia on ollut hänen terveydentilastaan vaitonainen. Sunnuntaina illalla tshekkimedia DNSE kertoi Zemanin voinnin olevan vakaa, mutta uutisen mukaan presidentti saattaa joutua olemaan sairaalassa kolme viikkoa.

Sairaalan edustaja ei kertonut uutistoimisto AFP:lle presidentin tilasta vedotin siihen, että potilastiedot on suojattu lailla. Zemanin tiedottajan mukaan se, että presidentti on sairaalassa, ei vaaranna vaalien jälkeisiä neuvotteluja.

Babish on ryvettynyt kohuissa

Babishin uskotaan pyrkivän vielä pitämään kiinni vallasta, vaikka hänen ANO-liikkeensä jäi vaaleissa täpärästi pienemmäksi kuin opposition vaaliliitto. Babishin ANO sai 27,1 prosenttia äänistä, kun taas oikeistolaisen kansalaisdemokraattisen puolueen, keskustaoikeistolaisen TOP 09:n ja kristillisdemokraattien Yhdessä-vaaliliitto keräsi 27,8 prosenttia äänistä. Jos Yhdessä-liitto liittoutuu piraattipuolueen ja keskustalaisen STAN-ryhmän kanssa, tällä koalitiolla olisi yhteensä 108 paikkaa parlamentissa eli enemmistö.

Presidentti Zeman oli ennalta tehnyt selväksi aikovansa nimetä hallituksen muodostajaksi puoluejohtajan eikä vaaliliiton johtajaa. Yhdessä-vaaliliiton johtaja Petr Fiala ilmoitti lauantaina, että opposition vaaliliitot keskustelevat hallituksesta vain keskenään.

Babishia on kritisoitu vahvasti muun muassa korruptiosta ja maan oikeuslaitoksen itsenäisyyteen puuttumisesta. Myös Euroopan komissio on tutkinut Babishin toimia.

Vaaliliittojen ja ANOn lisäksi parlamenttiin on tulossa äärioikeistolainen Vapaus ja suora demokratia -liike, joka kerrytti vaaleissa lähes 10 prosenttia äänistä.

STT

